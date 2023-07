Ingrid Coronado está dispuesta a venderle su departamento a Anna Ferro

Ingrid Coronado le pidió a Anna Ferro que respete la última voluntad de Fernando del Solar y salga de su departamento (Instagram @annaferro8/@ingridcoronadomx)

Ingrid Coronado aseguró que quiere aclarar lo más rápido posible el conflicto que mantiene con Anna Ferro por su departamento desde la muerte de Fernando del Solar, incluso ha pensado en vendérselo.

La ex conductora de Venga la Alegría compartió a la prensa que, hasta hoy, la viuda de Fernando no se ha comunicado con ella directamente para solucionar el tema de su propiedad, que es el lugar donde actualmente vive Ferro sin pagarle renta.

Pese a que la instructora de yoga le dijo que sus abogados se podrían en contacto con ella, Ingrid continúa sin hablar con alguien que esté dispuesto a iniciar un acuerdo antes de iniciar la demanda, por ello, próximamente tendrá que iniciar este juicio.

Fernando del Solar e Ingrid decidieron hacer un fideicomiso con dos departamentos para sus hijos, en donde estaría la propiedad que actualmente pelean (Twitter/@AllAccessMex)

“Hace tiempo que yo no tengo comunicación con ella, me había dicho que le diera una semana para que sus abogados se comunicaran conmigo, ya pasaron dos meses y no se han comunicado conmigo”, mencionó la presentadora.

Los reporteros entonces le preguntaron si existía la posibilidad de que le venda esa propiedad con tal de terminar el conflicto, Ingrid respondió que sí, pero por ahora no es posible, pues antes tienen que pasar por un proceso legal.

“Así no se puede vender, pero ya que termine el juicio, entonces sí. Si ella lo quiere comprar, por mí feliz, debe tener el dinero de la casa que se vendió”

Ingrid Coronado está dispuesta a vender su departamento a Anna Ferro

Por esta razón, Coronado ahora le pide a Anna Ferro que respete la última voluntad del argentino, pues si él hubiera querido que ese departamento fue para ella, lo hubiera puesto en testamento, pero no lo hizo, según detalló.

“Si el hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo que era que sacáramos ese departamento del fideicomiso, que me liquidaran a mí mi mitad, así me ahorraba nueve años de cuotas vencidas, y lo hubiera dejado en el testamento junto con el otro departamento que le dejó a su viuda”, explicó.

Ahora Ingrid está dispuesta a hacer lo necesario por recuperar esa propiedad para que sus hijos, Luciano y Paolo, puedan disfrutar del fideicomiso que tenían.

Del Solar sólo dejó ese fideicomiso para sus hijos en su testamento (Instagram/@fernandodelsolar)

“Si lo hizo de esta manera, a mí lo que me hace pensar es que quiere que ese departamento sea para mis hijos, por lo tanto, yo tendré que hacer lo que corresponde para que se cumpla esta que fue su última voluntad”

La conductora también mencionó que actualmente sí sería posible que inicie el proceso para emitir una orden de desalojo y sacar a Anna del departamento, pero ella no quiere llegar a ese punto porque sería algo “vergonzoso” para la viuda y su hija.

La pelea entre Ingrid Coronado y Anna Ferro por un departamento en Cuernavaca

Poco después de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado destapó que Anna Ferro estaba viviendo en un departamento que está a su nombre, además, estaba utilizando sus muebles. Esta propiedad había sido el hogar de la pareja desde que se casaron, desde entonces no pagaban renta.

Anna hasta hoy vive en el departamento de Ingrid Coronado y no piensa dejarlo (Instagram/@fernandodelsolar)

Al poco tiempo que la presentadora dio a conocer esto, dijo que Anna ya se había salido de su departamento, pero se llevó todos los muebles con ella. A partir de este momento puso sobre la mesa el iniciar un proceso en su contra.

Actualmente, los abogados de Ferro estarían trabajando en un acuerdo para evitar la demanda de Coronado, según dijo la viuda. También negó que ella haya bloqueado a Ingrid para no recibir sus mensajes, pues dijo que era mentira que la locutora hubiera intentado contactarla.