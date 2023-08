Maribel Guardia asegura que ya sabe cuándo morirá: su hijo Julián se lo habría dicho en un sueño

"Platicamos telepáticamente y hasta me habló de mi muerte", aseguró Guardia en entrevista (Instagram/@julian_f.f)

Maribel Guardia continúa sufriendo la muerte de su único hijo, Julián Figueroa. Recientemente aseguró que no ha sido capaz de esparcir sus cenizas junto a la tumba de su padre Joan Sebastian como había declarado el pasado abril debido a que se sentía “muy plena” teniéndolas cerca.

“Yo cada vez que llego le prendo una velita, rezo y siento una luz, una paz tan grande, una energía tan bonita en la casa que por mucho tiempo lo voy a tener ahí hasta que algún día decida que nos pongan juntos en algún lugar”, declaró la actriz costarricense en la más reciente edición del programa Hoy.

Sin embargo, el lazo que une a la madre con su difunto hijo parece ser mucho más profundo de lo que se ve a simple vista, pues confesó que Julián se le apareció en un sueño y le reveló cuando iba a morir.

Aunque no quiso dar detalles acerca de esta experiencia espiritual, Maribel definió el momento con su hijo como algo “hermoso”; además, aseguró que Julián le pidió que cuidara de José, nieto de Maribel.

Julián le habría pedido a Maribel que cuidara de su hijo (@josejulianfg)

“Tuve una experiencia hermosa con mi hijo, porque lo vi, era luz, sonriendo y platicamos telepáticamente y hasta me habló de mi muerte, no les voy a contar eso, porque es algo que no le he contado a nadie, pero obviamente me encargó a su niño (José Julián), que es algo muy preciado para mí”.

Si bien, tanto su decisión de haberse quedado con las cenizas y estas experiencias en sueños han dado a Maribel Guardia ciertos momentos de consuelo, la también cantante ha confesado que el dolor de la pérdida la ha hecho recluirse y abandonar varios proyectos profesionales. Maribel aseguró sentirse agotada “física y mentalmente”, razón por la que estaría dispuesta a buscar ayuda profesional en la tanatología, una disciplina que investiga todo lo relacionado con la muerte y la psicología que gira en torno a esta.

" Estoy agotada física y mentalmente. Cancelé varios proyectos, con Netflix y otros proyectos que tenía, pero creo que lo necesito, necesito ver una tanatóloga que no he visto y trabajar muchas cosas en el corazón”, declaró Guardia en una reciente entrevista.

Debido al duelo, Maribel Guardia habría cancelado una colaboración con Netflix (Foto: Instagram)

Anteriormente, Maribel había asegurado que el trabajo la mantenía un poco más centrada, pero ya tenía pensado buscar ayuda psicológica.

“Bien, la verdad es que el trabajo me ha ayudado mucho, ha sido una gran terapia el trabajo, el cariño de la gente, de mis compañeras, de mi familia, que hemos estado muy unidos y espero ahora que termine de trabajar, que ya voy a acabar mi programa de cable, ya tomar una terapia porque creo que sí me caería muy bien, eso es una cosa de todos los días”

A pesar de los asuntos que aún torturan a Maribel, ella confesó en el programa Hoy que no tenía ningún reclamo que hacer a la vida, además, considera que hay mucho que aprender de la muerte.

“Yo le doy gracias a Dios por ese hijo maravilloso que me dio, la bendición de ser madre, no me arrepiento para nada. Le tenemos mucho miedo a la muerte, pero es lo único seguro que tenemos en la vida y lo que podemos aprender de esto es a vivir haciéndole honor a Dios, sin la fortaleza de Dios no se puede y con el recuerdo en el alma de mi hijo”.

"Me voy a morir el día que Dios decida que me muera y Julián va a estar esperándome ahí; va a ser un fiestón”, declaró Maribel Guardia (Foto: Instagram)

Maribel reiteró que incluso con todo el dolor que aún carga, tiene pensado seguir adelante. Sumado a esto, asegura que volverá a ver a Julián y “será un fiestón”.

“Yo conozco a muchas mamás que se han muerto después de que han enterrado a un hijo, tengo amigas y yo no me voy a morir, no por eso, me voy a morir el día que Dios decida que me muera y Julián va a estar esperándome ahí; va a ser un fiestón”