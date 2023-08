Fan de Ha*Ash cumple sueño de cantar con ellas en el escenario en Palenque de Tulancingo

El fiel demostró que hasta se sabía la coreográfica de la canción. (Tiktok)

La Expo Feria Tulancingo 2023 inició el pasado viernes 28 de julio con el pie derecho, luego de que Ha*Ash hizo reventar el palenque consintiendo a sus fans al interpretar sus mejores éxitos.

Te puede interesar: Peluquero se burla de niño tras corte de Peso Pluma; usuarios reaccionan y defienden al pequeño | VIDEO

De hecho, uno de los momentos destacados fue cuando Hanna y Ashley invitaron a cantar a un fiel seguidor su canción favorita, hecho que quedó marcado en un video de Tiktok que se volvió viral.

El usuario @andresgo18 compartió en su cuenta de Tiktok cuando las cantantes de countrypop al pedirles cantar con ellas su canción favorita “Mi salida contigo”, ellas aceptaron encantadas.

Te puede interesar: Joven usa silbato azteca que emula sonidos de jaguar para espantar a sus vecinos y sus reacciones se viralizan | VIDEO

“El momento más felíz y mágico de mi vida. Gracias mis bebés @Ha*Ash las amo con todo mi ser” escribió el usuario en la descripción de su video.

En la grabación, que hasta el momento lleva 16 mil visualizaciones, muestra que el joven hizo la petición en una cartulina amarilla que fue vista por Ashley, quien le indicó que se acercara.

Cantó y bailó con Ha*Ash

A través de su cuenta de Tiktok, el fan presumió el momento cuando Hanna y Ashley lo invitan al escenario a cantar su canción favorita: "Mi salida contigo". Credito:Tiktok@andresgo18

Al llegar al centro del palenque, Andrés corre y abraza a ambas artistas para demostrar sus grandes cualidades en el canto e interpretar a todo pulmón “Mi salida contigo” y hasta saber la coreografía del tema musical.

Te puede interesar: Luis Fernando Peña confiesa que compra tenis pirata en Tepito y sus argumentos causan controversia | VIDEO

Posteriormente, el fiel seguidor dijo sentirse orgulloso de ser de Tula, Hidalgo y se tomó una selfie con Hanna y Ashley.

Disfruto su gran momento al lado de las artistas. (Tiktok)

“Mejor, imposible. El #karaokeconHaAsh en Tulancingo. Andrés comentó en el videopublicado en la cuenta de Ha-Ash. “Graaaaaacias por cumplir mi sueño de poder cantar y bailar con ustedes, las amo con todo mi ser, mi salida con ustedes es y será la mejor de toda mi vida”.

En la caja de comentarios del video publicado en la cuenta oficial de la agrupación, sus fans les aplaudieron por dicho acto de humildad al consentir a uno de sus seguidores.

La gira de Ha-Ash continuará en septiembre y octubre.

“#Ha Ash venga por favor a tihuatlan Veracruz mexico plis; un #KaraokeConHaAsh no solucionaría mis problemas, pero me haría muy feliz; Son Únicas, GRACIAS por seguir haciendo realidad tantos sueños #KaraokeConHaAsh; Estuvo hermosa la noche, sin duda volvería a otro palenque de ustedes; Las quiero tanto; Nunca veo un vídeo cantando la canción Me entrego a ti pueden subir un vídeo y poder escucharla en su concierto; Wow! Qué increíble... un gusto tenerlas ayer en tierra hidalguense”, fueron algunos de los cientos de posteos de los fans.

En septiembre y octubre, a través de su página oficial, ha informado que aún hay boletos disponibles para sus demás conciertos de su Tour #MiSalidaContigo, en donde estarán próximamente en Tijuana, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí y Ciudad de México.