Rosario Robles culpó a AMLO de “saña y malas entrañas” en su contra

Rosario Robles habló del presidente (Cuartoscuro)

La extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que su gobierno ha actuado con “perversidad y malas entrañas” en su contra, pese a que recuperó su libertad hace poco menos de un año.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF) dio tres ejemplos del porqué se siente secuestrada en su propio país, pese a que las medidas cautelares en su contra no dictan los actos privativos que presuntamente estaría realizando el gobierno federal.

En primer lugar acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) supuestamente la tendría “ilegalmente” bloqueada, acción que le ha impedido, incluso, disponer de una tarjeta de débito para cobrar por los trabajos que ha realizado desde que se reintegró a la sociedad.

La exsecretaria de Estado habló de AMLO en sus redes sociales (Twitter/@Rosario_Robles_)

Mientras que en segundo lugar apuntó que se siente secuestrada, debido a que el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene vigente una alerta migratoria en su contra, pese a que un juez levantó la medida en su contra.

Por otra parte, en el tercer rubro, la exfuncionaria aseguró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) insiste en cobrarle adeudos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); sin embargo, destacó que esos pagos no le corresponden a ella.

Finalmente, para redondear todos sus señalamientos, Robles Berlanga cuestionó a AMLO sobre cómo llamaría a la forma en que ha sido tratada por el Estado mexicano, pero no se esperó a la respuesta del político tabasqueño, sino que apuntó a que se trata de “saña y malas entrañas”.

“Pdte. @lopezobrador_ hablemos de perversidad y malas entrañas. Tres ejemplos de gente de su equipo. 1. La UIF me tiene ilegalmente bloqueada. No puedo sacar una tarjeta de débito para cobrar lo que gano con mi trabajo. 2. Estoy secuestrada en mi país porque hay una alerta migratoria a pesar de que el juez levantó toda medida en mi contra. 3. El @SATMX insiste en cobrarme adeudos de @SEDATU_mx que no me corresponde pagar. ¿Cómo le llama usted a eso? Saña y malas entrañas ¿Verdad?”, redactó este martes 1° de agosto.

Robles habló sobre el juicio que enfrentó

La exfuncionaria expresó que le pidieron inculpar a Luis Videgaray en sus declaraciones (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Días antes de su tuit en contra de la actual administración federal, Rosario Robles confesó que cuando fue detenida en 2019 presuntos abogados cercanos al oficialismo le recomendaron mencionar en sus declaraciones al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Luis Videgaray Caso.

“Di que fue Luis Videgaray”

Ante dicha recomendación, la exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recordó que se negó y rechazó mentir, aunque era una alternativa para que pudiera salir del penal de Santa Martha Acatitla, lugar donde permaneció por más de tres años.

Aunado a lo anterior, rememoró que fue el mismo abogado el que hizo público que presuntamente ella había aceptado la participación del exrepresentante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante sus declaraciones en el 2020: “Tuve que mandar en mi Twitter que eso era totalmente falso, una mentira absoluta”.

En aquella ocasión, previo al mensaje en redes sociales, reapareció Videgaray Caso para lamentar que su excompañera de gabinete hablara de él durante sus declaraciones, por lo que señaló que se trataría de un acto desesperado en donde se pretendía acusar a personas inocentes.

“Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal (...) la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no de ser el camino para conseguir la libertad”, declaró el también extitular de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien en todo momento se dijo inocente.