La influencer Capa Invisible compone una canción para su exnovio deudor y se vuelve viral

La youtuber Capa Invisible lanza canción contra su exnovio Héctor Portillo

Arantza, mejor conocida como Capa Invisible, es una youtuber que ha ganado una gran fama en países hispanohablantes gracias a su contenido relacionado con la exitosa serie de libros y películas Harry Potter. Arantza fue pareja del también creador de contenido Héctor Portillo, rostro del canal de YouTube Caja de Películas; no obstante, la relación terminó hace poco tiempo y aparentemente en situaciones complicadas, a tal grado que Arantza ha dedicado varios videos a explicar todo el daño que Héctor le hizo e incluso llegó a hacerle una canción que fue estrenada hace tan sólo unas horas.

La canción ha sido titulada Señor HP por las siglas de su expareja y como una obvia referencia a la saga del mago más famoso del mundo. Aquí, Arantza despotrica contra su expareja y reclama situaciones como haberle conseguido un departamento donde “el Señor HP” llevaba a otras mujeres.

“Poco importante fui para ti tan reemplazada por otra actriz /No fue suficiente lo que di no hubo nada para mi todo te lo di/Pero, no puedo olvidar que por mi te ibas a mudar /Te conseguí departamento/Para que con otra fueras a estar”, se escucha en una parte de esta canción de despecho.

El video de "Señor HP" está lleno de referencias a Harry Potter, incluso cuenta con la participación del actor de doblaje Victor Ugarte, quien dio vida al mago más famoso del mundo en su versión para Hispanoamérica

El video de la canción también ha dado mucho de qué hablar, pues cuenta con varios guiños a películas y series así como con la participación de varios YouTubers e incluso de Víctor Ugarte, actor de doblaje que le dio vida a Harry Potter en su versión para hispanoamérica.

Cabe mencionar que Señor HP esta completamente inspirada en Mr. Perfectly Fine, una pieza de Taylor Swift presente en la “Taylor’s Version” del álbum Fearless, y como es una costumbre dentro del catálogo de Swift, habla de un personaje que parecía el amor de su vida pero que al final terminó por decepcionarla.

La pieza que ya cuenta con más de 60 mil reproducciones en YouTube, es tan sólo la punta del iceberg, pues anteriormente, Arantza había denunciado que Portillo le debía una fuerte cantidad de dinero. Esto se remonta a una sorpresa que Arantza tenía preparada para Portillo cuando todavía eran pareja; Arantza le presentaría a Portillo al actor Iñaki Godoy, quien ha conseguido una gran popularidad después de confirmarse su participación en la cinta live action de One Piece como el protagonista Monkey D. Luffy.

El video de Capa Invisible tiene como intención recuperar el dinero que su expareja, Héctor Portillo, le debe

Arantza y Héctor iban camino a la comida con Iñaki en un Uber; Héctor estaba trabajando desde su laptop y dejó su celular en el asiento, esperando que Arantza lo cuidara. Al final, ninguno de ellos prestó atención al celular y este se quedó en el asiento del Uber, lo que desató una pelea entre ambos. Aranza se sintió responsable por el descuido, por lo que decidió ayudarlo a comprar otro celular cuyo valor rondaba los 26 mil pesos. En un principio, el trato era que Arantza proporcionara 21 mil pesos, mientras que Héctor tendría que dar sólo 5 mil pesos, pero al final, el youtuber no pagó su parte, dejando a Arantza con la deuda completa.

Por esta razón, Arantza lanzó Señor HP, con la intención de recuperar todo el dinero que invirtió en el celular.

No obstante, Héctor respondió estas acusaciones en su momento asegurando que él tenía la intención de pagar el celular de manera íntegra, pero Arantza se negó.

Capa Invisible ha despotricado contra su expareja en diversas ocasiones a través de su cuenta de TikTok

Esta controversia ha hecho que los seguidores de ambos creadores se dividan, pero lo cierto es que las redes han apoyado en mayor medida a Arantza.

“Las referencias a Harry Potter, Taylor, el mensaje de empoderamiento y el espíritu que nos brinda esta canción y la cereza del pastel, la participación de Víctor Ugarte, Dios es que esto es de las mejores cosas que has hecho Capita Invencible, te queremos mucho”, “Nadie merece ser tratado como desechable. Gracias por alzar la voz para que no haya más Señores HP saliéndose con la suya”, “Sigue brillando Capa, que salga para 10 iPhones más y para sanar ese corazón hermoso que tienes que no merecia el señor HP”, son algunos de los comentarios que Arantza ha recibido en el video de Señor HP.