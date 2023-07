Hombre festejó primer cumpleaños de su hija y luego desapareció en Nuevo León

Abraham Ricardo Flores Gómez desapareció en Santa Catarina Nuevo León (Fiscalía de Nuevo León)

Abraham Ricardo Flores Gómez, de 32 años, lleva más de una semana desaparecido. Su familia lo vio por última vez en el festejo del primer cumpleaños de su hija en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El pasado 19 de julio, Abraham estuvo festejando junto a su esposa y varias personas más el primer año de su hija. Pasada la media noche, se despidió para salir a trabajar en su auto, como conductor en una aplicación.

Elizabeth Cárdenas, esposa del hombre, detalló que estuvieron en un negocio de elotes y hot dogs de sus compadres, con quienes celebraron a su bebé. Después de eso salió al trabajo como todas las noches.

La mujer mencionó que se enteró de una supuesta balacera en la zona, por lo que le envió un mensaje a su esposo para pedirle que tuviera cuidado.

El hombre estuvo en la fiesta de cumpleaños de su hija, salió a trabajar y desde entonces no se sabe nada de él (Foto: Fiscalía de Nuevo León)

“Le mandé un último mensaje, le dije que tuviera cuidado, me dejó en visto”, relató en entrevista con Telediario.

Ante el mismo medio, Elizabeth explicó que en un principio no le pareció extraño que no respondiera porque era común que eso sucediera cuando aceptaba algún viaje en la app. Sin embargo, no volvió a casa y desde entonces desconoce su paradero.

“Pero ya no llegó, se me hizo raro, no me contestaba y ahí sospeché todo”, mencionó Elizabeth.

Abraham se encargaba todos los días de cuidar a sus hijos, un niño de 7 años y una niña de apenas 1 año, mientras su pareja salía a trabajar. Cuando su esposa regresaba, él era quien salía al trabajo para sustentar a su familia.

Lo que se sabe de la desaparición de Abraham Ricardo en NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló en la ficha de búsqueda que Abraham Ricardo desapareció el 20 de julio de este año en la colonia Mártires de Cananea en el muncipio de Santa Catarina.

Abraham trabaja como chofer a través de una aplicación (Foto: especial)

El día de su desaparición iba a bordo de un auto Mazda 2 color rojo del año 2019 con placas de circulación del este de la entidad. Llevaba puesto un pantalón de mezclilla negro, playera y gorra del mismo tono.

Abraham tiene tez blanca, ojos verdes, nariz y boca medianas. Es un hombre de complexión media, de 1.68 metros de estatura, con cabello negro y largo.

La única seña particular indicada en la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Nuevo León es una cicatriz en la ceja izquierda.

Mexicano desaparecido en Bélgica fue localizado (foto: @EmbMexBelgicaUE/X)

Las autoridades exhortaron a la población a compartir cualquier información relacionada con él a alguno de estos correos electrónicos: aei.gebi@fiscalianl.gob.mx, ciberpol.fc.ssp@nuevoleon.gob.mx o comisiondebusqueda@nuevoleon.gob.mx

También se puede dar informes a los números telefónicos 81 20 20 44 11/ 81 19 90 38 73/81 20 33 26 56.

Encontraron a mexicano desaparecido en Bélgica

Antes que Abraham Ricardo, un mexicano desapareció en Bruselas, Bélgica. Se trata de José Esquivel Franco, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 12 de julio.

La última vez que fue visto fue en la estación Maelbeck del Metro de Bruselas. Después de que su familia perdió contacto con él, su hermano viajó hasta el país europeo para pedir ayuda de la embajada mexicana.

Trascendió que José fue detenido debio a un incidente y después liberado. Presuntamente fue desde ese momento se perdió su pista.

Después de once días en los que no se supo nada de él, la Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo anunció su localización con vida.

El próximo lunes José será orientado para tramitar un pasaporte de emergencia, según detalló la embajada en un breve comunicado en redes sociales.