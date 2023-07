William Valdés rompió en llanto por no tener dinero tras dejar VLA

Valdés fue parte del matutino desde 2020 y hasta 2022, donde figuró como presentador del programa de TV Azteca (Foto: Instagram@vengalaalegria)

Hace ya varios meses que William Valdés dejó la producción de Venga la Alegría y se mudó a Miami para buscar mejor suerte. En una entrevista que tuvo en Cara a Cara con Rodner Figueroa, el cubano se soltó sobre lo difícil que ha sido para él esta nueva etapa de su vida.

Te puede interesar: Laura G llora al despedirse de Venga la Alegría y su hijo la calla por decir una grosería al aire | VIDEO

Y es que buscar trabajo en Estados Unidos ha sido una auténtica odisea para él; no obstante, se mantiene esperanzado en que la situación va a mejorar mucho junto a su vida laboral, misma que en México estaba cargada de éxitos.

En cierto momento de la entrevista, William Valdés rompió el llanto al revelar que se le está terminando el dinero y que ha tenido que trabajar en empleos que incluso han afectado su ego, pues su situación en nuestro país era muy distinta.

Te puede interesar: Laura G confiesa por qué abandona Venga la Alegría: “Siempre quieren arruinar mis planes”

“Yo he tenido que empezar de cero muchas veces, ahorita estoy en Miami empezando de cero, siempre he estado al borde. Ahorita estoy aquí sentado y me estoy quedando sin dinero, pero Dios no me abandona”, dijo en la entrevista.

William Valdés no aguantó las lágrimas al revelar que fue extra

El cubano contó que de tres puertas que ha tocado, se le ha abierto una, y que recientemente sufrió un golpe de ego bastante fuerte que lo puso a pensar. Según el joven, tomó un empleo como extra para un comercial de una marca de pollo.

El cubano se sinceró sobre su situación laboral en Miami tras dejar México y VLA Crédito: Youtube/@RodnerFigueroaTV

“Y yo de alguna manera tengo que seguir ayudando a mi familia. Me tocó sentarme bajo el sol como 12 horas, que es como tratan a los extras, terrible, y caminar aquí y caminar allá...”, relató Valdés entre lágrimas.

Te puede interesar: Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México

“No es que sea un trabajo malo, porque ningún trabajo es malo. Si mañana me tengo que ir a trabajar a un restaurante pues lo tengo que hacer y posiblemente lo haga, pues mi casa no se va a pagar sola y no yo no voy a dejar a mi familia en la calle”, añadió.

William Valdés comentó que toda esta situación era un golpe fuerte a su ego pues en México su vida en la televisión era muy diferente: “Yo he estado presentando los Premios Juventud... a veces no lo entiendo pero en algún momento lo entenderé”.

William Valdés habló de su salida de Venga La Alegría

También, el cubano se sinceró sobre cómo fue su salida de Tv Azteca y el programa matutino estrella de la televisora, explicando que no fue culpa suya sino simplemente una decisión corporativa.

El cubano se mantiene esperanzado de que las cosas van a mejorar (Foto: Instagram/@williamvaldes)

“Yo nunca me porté mal, yo nunca llegué tarde, yo siempre estaba super metido en mi trabajo, o sea, lo hice bien”, comentó, “Yo a veces lo he pensado, ahorita que no tengo trabajo, que me salí de México... yo salí de México porque estaba fuera de mi control que esta persona nueva que llegó trajo a su gente y votó. Así funciona la televisión”.

Su llegada a Miami no ha sido fácil, especialmente porque considera que hay personas que creen que se repitió la situación de otra televisora: “Entonces llego aquí a Miami, y digo ‘coñ*, no es como Univisión, me porté bien’. Duele mucho que hay gente que no ve eso, que sólo se acuerda del mal momento que pasé hace 7 años, ¿me entiendes?”.

A pesar de todo esto, William Valdés está seguro de que la suerte jugará a su favor muy pronto, pues se mantiene fiel a sus ideales:

“Es muy fuerte cuando tienes todo y he tenido todo este tipo de oportunidades y a veces sientes que no hay una salida. Ahorita me levanto y no sé que hacer, ¿qué hago? Pero sé que en algún momento se va abrir una puerta, sólo hay que tener paciencia y hay que tener fe”.