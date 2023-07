Necaxa vs Charlotte, ¿Por dónde y a qué hora ver el duelo de la Leagues Cup?

Necaxa vs Charlotte, Leagues Cup 2023 Foto: Captura de pantalla, Twitter/Charlotte FC

Los Rayos del Necaxa tratarán de lavantar la cara en la Leagues Cup luego de debutar con una goleada en contra por parte del Dallas FC. En esta ocasión, el cuadro de Rafael Dudamel tendrá que buscar la victoria sí o sí en la casa del Charlotte FC en los Estados Unidos.

En su debut, en cuadro de Aguascalientes no supo cómo meter las manos y terminaron siendo derrotados de forma contundente por 3-0 ante el Dallas; tan fue así, que perdieron a un jugador clave como es Alan Montes.

Los “Hidrorayos” en caso de conseguir la victoria buscarán seguir con vida en la Leagues Cup. Por su parte el Charlotte FC empató en su primera jornada disputada. El club tejano se sitúa líder con cuatro puntos mientras que el equipo de las Carolinas es segundo, situando como tercero al cuadro de la Liga MX.

Necaxa vs Charlotte, por un lugar en los 16vos de final de la Leagues Cup Foto: Twitter/Necaxa

¿A qué hora y por dónde ver el duelo de los Rayos?

El cotejo será este sábado 29 de julio en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México) desde el Bank of American Stadium. Este duelo entre Necaxa y Charlotte podrá verse a través de Apple TV únicamente. Será un encuentro exclusivo y no existirá otra alternativa para poder sintonizar el encuentro.

Por su parte, Charlotte necesita una victoria para consumar su pase a la siguiente fase. Aunque empataron en el primer compromiso de esta fase de grupos 2 a 2 en contra de FC Dallas, se impusieron por la vía de los penales por 4 a 1, motivo por el cual un triunfo este sábado en condición de local les estará dando el pase a la siguiente ronda a una de las franquicias más nuevas que tiene la MLS.

Necaxa vs Charlotte, por un lugar en los 16vos de final de la Leagues Cup Foto: Twitter/Charlotte FC

De lograr una victoria los Rayos del Necaxa se enfrentarían al cuadro de Mazatlán, dándonos así el primer duelo entre mexicanos en rondas eliminatorias pero disputándose en los Estados Unidos.

Al caer en su debut en la Leagues Cup, Rafael Dudamel salió a dar la cara luego de la goleada sufrida por el Necaxa ante el FC Dallas en el torneo binacional. El timonel venezolano reconoció que el equipo no está jugando bien y que está pasando por un mal momento. No obstante, afirmó que deben seguir adelante y que no hay tiempo para lamentarse por la derrota.

No hay tiempo para lamentarse, este inicio de nuestro ciclo ha sido de mucha adversidad.

Jul 25, 2023; Frisco, TX, USA; FC Dallas midfielder Sebastian Lletget (12) moves the ball past Necaxa defender Jose Esquivel (16) during the second half at Toyota Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports

Posibles alineaciones

Necaxa: Gudiño; González, Montes, Formiliano, Soberanes, Rodríguez; Garnica, Poggi, Esquivel, Méndez; Batista. Entrenador: Rafael Dudamel.

Charlotte FC: Kahlina; Lindsey, Privett, Sobocinski, Byrne; Jóźwiak, Arfield, Westwood, Meram; Bronico y Świderski. Entrenador: Christian Lattanzio