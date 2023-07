Resultados Comipems: cuándo salen y cuántos aciertos necesito

Los resultados del Comipens saldrán durante el mes de agosto Foto: @COMIPEMSOFICIAL.

Como cada año la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Medio Superior (Comipems) se vuelve el primer filtro para todos aquellos estudiantes que desean continuar con sus estudios ahora a nivel medio superior, es decir preparatoria, en cualquiera de los plantes educativos situados en la Ciudad de México y algunos otros en el Estado de México.

El concurso de asignación, como en todas las ocasiones anteriores, fue realizado por el conjunto de preparatorias ubicadas en la Zona Metropolitana y en cada uno de los concursos se reúnen decenas de aspirantes que se preparan con el principal objetivo de alcanzar el puntaje solicitado para quedar seleccionado en alguno de los planteles disponibles en el Edomex y CDMX.

Cabe recordar que los exámenes de admisión fueron aplicados durante dos fines de semana consecutivos durante el mes de junio de 2023, durante esas fechas a los aspirantes se les otorgaron un total de tres horas para poder contestar en su totalidad el examen, además, no a todos se les citó en la misma sede.

Debido al examen de concurso los alumnos se encuentran en espera del momento en que se den a conocer los resultados, para ello, el Comipens ya dio a conocer la fecha en la que todos los registrados podrán consultar sus aciertos, el día será el próximo viernes 18 de agosto de 2023, mientras que el sitio de consulta será a través de la Gaceta Electrónica de Resultados.

Los resultados se podrán consultar el próximo 18 de agosto de 2023 (foto: @COMIPEMSOFICIAL/Twitter)

En la gaceta se encontrarán concentrados todos los folios de los participantes junto con su número de aciertos y el plantel que les fue asignado. Para consultarlos será necesario iniciar sesión a través de su sitio oficial: https://comipems.org.mx/, en donde se deberá introducir el folio y el CURP del aspirante, posteriormente le serán arrojados los resultados de manera individual.

De acuerdo con el número de aciertos y de las opciones que se hayan solicitado, los resultados podría ser cualquiera de las siguientes opciones:

* ASI: de asignado, el cual es el resultado más común. Significa que el estudiante fue seleccionado para poder continuar con sus estudios en alguna de las opciones que haya especificado en su comprobante.

* CDO: es decir que el aspirante tendrá derecho a elegir otro plantel, ya que el alumno no fue seleccionado para estudiar en ningún plantel, ya que no obtuvo el puntaje necesario o no cumplió con los requisitos solicitados.

* B/I: lo que quiere decir que el estudiante fue dado de baja del concurso por haber incurrido en alguna irregularidad como podría ser la suplantación de identidad, copiar durante el examen o utilizar algún tipo de dispositivo electrónico que estuviera prohibido durante la prueba.

Existen tres opciones de respuesta para los aspirantes Foto: @COMIPEMSOFICIAL.

Por último, el porcentaje de aciertos que debieron haber obtenido los aspirantes para ser seleccionados en su primera opción, según los resultados obtenidos durante el concurso de 2022, fueron los siguientes:

IPN

CECyT 13: 93 aciertos.

CECyT 6: 90 aciertos.

CECyT 3: 89 aciertos.

CECyT 5: 89 aciertos.

CECyT 15: 87 aciertos.

CECyT 2: 85 aciertos.

CECyT 1: 84 aciertos.

CECyT 12: 84 aciertos.

CECyT 14: 84 aciertos.

CECyT 8: 83 aciertos.

CECyT 4: 82 aciertos.

CECyT 10: 82 aciertos.

CECyT 11: 80 aciertos.

CECyT 1: 24 aciertos.

UNAM

Prepa 6: 112 aciertos.

Prepa 9: 109 aciertos.

Prepa 2: 108 aciertos.

Prepa 5: 105 aciertos.

Prepa 3: 104 aciertos.

Prepa 1: 102 aciertos.

Prepa 7: 100 aciertos.

Prepa 8: 98 aciertos.

Prepa 4: 96 aciertos.

CCH Sur: 95 aciertos.

CCH Oriente: 94 aciertos.

CCH Vallejo: 94 aciertos.

CCH Azcapotzalco: 92 aciertos.

CCH Naucalpan: 87 aciertos.

Por lo tanto todos los interesados deberán esperar todavía nueve días para conocer sus resultados finales el siguiente viernes 18 de agosto del año en curso.