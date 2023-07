Gojira y Mastodon en México: todo sobre su concierto juntos en CDMX

Gojira y Mastodon tocarán en la CDMX previo a su presentación en el festival MMF 2023. (Twitter @mastodonmusic / @GojiraMusic)

Mastodon y Gojira llegarán a México con su gira The Mega-Monsters 2023. El próximo 8 de noviembre será el esperado concierto de la poderosa dupla en el Velódromo Olímpico en la Ciudad de México, un show previo a su participación en el festival México Metal Fest 2023.

Gojira, la banda francesa de death metal se formó en 1996 y cinco años después ya se había consolidado como una de las más poderosas y respetadas de la escena y el género. El grupo lo conforman Joe Duplantier en la voz y como primer guitarra, Mario Duplantier en la batería, Christian Andreu en segunda guitarra y Jean-Michel Labadie en el bajo.

Hasta el momento los franceses han lanzado siete álbumes de estudio, tres DVD en vivo y obtuvieron un par de nominaciones al Grammy. Gojira se caracteriza principalmente por el enfoque lírico que manejan donde abordan temas como la naturaleza, la ecología y la filosofía. La agrupación francesa ha creado un sonido único que combina elementos del death metal, groove y progresivo.

Mastodon y Gojira ofrecerán concierto en la Ciudad de México. (Facebook Zepeda Bros Music Group)

Por su parte, Mastodon, la banda de metal progesivo, es considerada uno de los pilares más sobresalientes y creativos de las últimas dos décadas. Los estadounidenses fusionan diversos estilos que incluyen sludge metal, progressive y rock alternativo.

A lo largo de veintitrés años de carrera, Mastodon cuenta con ocho álbumes de estudio, varios de los cuales han sido aclamados por la crítica y reconocidos por la industria musical, incluyendo múltiples nominaciones al Grammy.

La última vez que ambas bandas tocaron en México fue en el Festival Hell & Heaven 2018, realizado los días 4 y 5 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En aquella ocasión Mastodon se presentó el primer día en uno de los escenarios principales cuando cayó la noche y al siguiente día, Gojira tocó por la tarde.

Boletos y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Superboletos y en la página web de Cacique Entertainment.

-VIP: Mil 600 pesos

-General A: Mil trescientos pesos

-General B: 850 pesos

Cabe recordar que el combo de death y heavy metal también se presentará en uno de los eventos de metal más esperados de nuestro país, el México Metal Fest. El cual se llevará a cabo el 10 y 11 de noviembre en la Expo Guadalupe, en Monterrey; esta séptima edición verá desfilar bandas tanto internacionales como nacionales de todos los subgéneros del metal.

Más de 30 agrupaciones originarias de países como Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Suiza, Alemania, Polonia, Grecia, Noruega y Brasil, todas consideradas de las máximas representantes de distintas variantes del género.

La poderosa dupla también se presentará en el festival México Metal Fest 2023. (Facebook MMF)

Precisamente Gojira y Mastodon cerrarán el primer día del festival, compartirán escenario con agrupaciones como BMR, Azteca, Thrown Into Exhile, Operus, Midnight, Exhoder, Cancer, Gutalax, Aborted, I Am Morbid, Carpathian Forest, Vader, Abbath, Primal Fear, Borknagar, Deicide, Kvelertak, Triptykon y Blind Guardian.

Para el sábado 11 de noviembre el line up va de la siguiente manera: All Misery, Haborym, Los Males Del Mundo, Gatecreeper, Crypta, Night Demon, Obscura, Impaled Nazarene, Vomitory, Exciter, Flotsam And Jetsam, Venom Inc., Tsjuder, Municipal Waste, Enslaved, Leprous, y encabezando el cartel, Triptykon performing Celtic Frost, Septic Flesh, Killswitch Engage, Emperor y Lamb Of God.