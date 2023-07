Estafan a joven en heladería de Reforma 222; genera críticas la exagerada cifra que pagó | VIDEO

estafan joven en heladeria de reforma 222 (Tiktok)

Un helado siempre suele ser una buena opción para quitarse al antojo. Y es que, aunque el clima sea frío o haga calor, este producto suele ser uno de los más socorridos debido a sus precios accesibles y diversas presentaciones o sabores.

Te puede interesar: Estafan a joven con un chocolate pirata en el metro de la CDMX; usuarios lo tachan de ingenuo | VIDEO

Sin embargo, un joven en la Ciudad de México vivió una experiencia poco agradable, pues acudió a un establecimiento en una plaza conocida como Reforma 222 en donde el cliente se sirve su propio helado y el cobro depende del peso final.

Aunque a primera aparencia podría parecer que este concepto es caro, usualmente las heladerías que se manejan de esta forma cuentan con precios decentes, por lo que el hecho de que el hombre terminara pagando una estratosférica cifra fue motivo de una gran molestia.

Cuánto pago el joven por su helado

Fue a través de TikTok donde el usuario identificado como Michel (@michelcapa) mostró su enojo por la situación que atravesó.

Te puede interesar: Estafan a mexicana en taquería de la Feria de Durango 2023; causa indignación la cantidad que querían cobrarle | VIDEO

“Fue un fraude, porque se supone que te dan tu vasito para que tú eligas y cuando eliges lo pesas y pagas lo que pesa. Ahí decía 19 pesos cada 50 gramos y mi helado supuestamente pesaba un kilo, entonces terminamos pagando 600 y tantos pesos por dos helados”, comentó.

estafan joven en reforma 222 (Tiktok)

El mexicano enseñó el establecimiento y como funcionaba el prepararse el helado. Además, enfocó con la cámara a su acompañante, quien también se veía desconcertado por la situación.

Te puede interesar: Joven aprueba examen de admisión en la UNAM y pierde lugar porque olvidó un trámite | VIDEO

Además, Michel mostró el ticket de compra y, efectivamente se puede ver que pagó 379 pesos por un helado y 273 por el otro, lo cual dio un total de 587 pesos.

Usuarios en redes sociales se indignaron

El video rápidamente alcanzó las 200 mil vistas y los internautas se sorpendieron por todo el dinero que tuvo que pagar el hombre. De igual manera, señalaron que un precio como ese no era justo sin importar el tipo de lugar.

“Sin importar la marca pagar por un helado 400 pesos es una jalada”. “hubieran ido al santa clara no están tan exageradamente caros y están deliciosas”. “A mi hermano y a mi nos pasó lo mismo en parque tezontle, y han sido los helados más caros que hemos comido y no están Yam buenos”. “Hay manito igual yo ,vi que de decía helados 2 x 110 pesos y no vi que era jueves la promo y x helado sin topins 90 c/u”, son algunos de los comentarios que aparecieron.

Usuarios en redes sociales se indignaron (Tiktok michelchapa)

Hasta el momento, el establecimiento en cuestión no se ha pronunciado al respecto, pero Michel ahondó en que el sabor de los helados ni siquiera valieron el costo.

“Están horribleeeees aparte sale pura agua de la máquina, el mío casi lo acababa de servir y estaba así jajajaja”, dijo.