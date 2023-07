“Bad Bunny no es un cantante”: Sergio Mayer criticó la música del puertorriqueño y puso en duda su éxito

Sergio Mayer opinó sobre la música de Bad Bunny. (Captura de pantalla LCDLFM / Vix)

La noche se alargó en La Casa de los Famosos México, tras la gala donde fue salvada La Barby y la sorpresiva visita de la madre de Nicola Porcella, los famosos se juntaron en la sala a esperar su llamado al confesionario.

Te puede interesar: Nicola Porcella fue señalado como traidor por el Team Infierno y tuvo un ataque de ansiedad

Entre plática y plática los integrantes pasaron por varios temas, ya entrada la madrugada recordaron la charla que mantuvieron con Thalía durante la cena. Cada uno comenzó a decir a qué otro cantante les gustaría tener en la casa; Nicola, Wendy y Emilio mencionaron a Bad Bunny, lo cual provocó un fuerte debate sobre los “verdaderos cantantes” y la música.

“Bad Bunny interpreta, pero no es cantante. Muchos fans me van a odiar pero no canta”, señaló Sergio Mayer. Asimismo compartió una reflexión acerca de las modas y tendencias en la actualidad con un ejemplo.

“Queen no era moda, era un estilo de vida”

El exgaribaldi tomó a Queen para resaltar la época del rock y explicó cómo el proyecto del reguetonero no es lo mismo. “Hoy la gente sigue escuchando a Queen, no se equivoquen, esas son tendencias comparados con épocas y géneros. Hay una gran diferencia de ser tendencia, hoy va tan rápido la música que lo que hoy genera millones mañana ya no”, aseguró el actor mexicano.

(Captura de pantalla / Twitter LCDLFM)

“Antes de Bad Bunny han habido otros que han tenido mucho éxito y ya nadie se acuerda de ellos y ya no están. No estoy hablando mal del reguetón ni de los interpretes, yo estoy hablando de las modas”

Uno de los primeros en defender lo que ofrece el reguetón fue Emilio Osorio, quien declaró que Bad Bunny sí ha marcado generaciones. “En algún punto Bad Bunny ya marcó algo. A mí en 15 años me pones algo de Bad Bunny me voy a acordar de mis fiestas. Por ejemplo, Peso Pluma me encanta, partió madres, pero yo si lo sentiría como una moda”, confesó.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: los 4 nominados ya fueron elegidos

Mayer le respondió con características de la época que él vivió en la industria de la música, cuánto ha cambiado el modelo de marketing para los artistas y cómo es que un cantante puede perdurar a lo largo de la historia. “Nadie está comparando, estamos hablando si llega a trascender en el tiempo. Hoy ya rompió récords pero no sabemos si va durar”, espetó.

“Hay gente con talento y que va a tener continuidad. Hay otra gente que alguien se resbaló y metieron su canción en el video y se hizo viral. Te apuesto que en 20 o 30 años tus hijos no van a saber quién es Bad Bunny, pero si van a conocer a Queen y a Los Beatles”

Finalmente el intérprete de “La Ventanita” reveló un detalle sobre su etapa de cantante, “En Garibaldi no cantábamos, éramos un concepto que en ese momento tuvo mucha suerte. Cantando en grupo es mucho mejor”, confesó Mayer.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: la sopresa de la noche fue el show de una banda en la fiesta “disco”

Por su parte, solo dos habitantes respaldaron los argumentos del expolítico. Poncho de Nigris y La Barby coincidieron en que no es de su agrado la música que hace Bad Bunny.

“Tu hijo va a saber quién es Queen, pero no Anuel, ni Bad Bunny. Para mí sería una grosería compararlos”, intervino Mariana Juárez. Mientras que De Nigris puso en duda la trascendencia del reguetón, “Yo si creo que ésta época es del reguetón pero no sabemos cuánto va a durar”.

Bad Bunny y Anuel no son del agrado de Sergio Mayer. REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo

De pronto Nicola Porcella estalló alegando que nadie podía demeritar las carreras de sus cantantes favoritos pertenecientes al género del reguetón y los comparó con los grandes del rap.

“No van a demeritar lo que hacen los de urbano, es un movimiento, hicieron lo mismo que hizo Tupac y Notorious B.I.G”, enfureció Nicola. “¿Tú crees que el reguetón no ha generado cambios? cuestionó el exfutbolista. De inmediato la boxeadora le pidió que enumerara las aportaciones de dicha música a la sociedad pero el actor ya no supo qué responder.

En esta ocasión Wendy Guevara se mantuvo a la raya de la plática y solamente gritó una vez para frenar la discusión, “Tú escucha rock, tu reguetón y tú lo que se te de la chingada gana”.

Finalmente la conversación se aclaró después de un buen rato, todos se tranquilizaron y dijeron que respetarían los gustos musicales que cada uno tiene.

Cabe recordar que Sergio Mayer ya había expresado su opinión acerca de Bad Bunny. En las primeras semanas del reality show participó en una conversación con Sofia Rivera donde criticaron las letras del puertorriqueño, “Es una letra de lo más corriente y vulgar, yo sé que me van a odiar”, confesó Mayer.