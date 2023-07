Sheinbaum compartió un artículo sin leer que la tachaba de “arrogante” y poco carismática

(Cuartoscuro)

En un intento por generar simpatía y sumar puntos a su favor, Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales un artículo periodístico que la presentaba como la principal candidata para ser la próxima en ocupar la silla presidencial. Sin embargo, lejos de elogiar su trayectoria, el texto criticaba a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México por su profunda cercanía con Andrés Manuel López Obrador.

Te puede interesar: Sheinbaum defiende a AMLO tras acusaciones de atentado político: “La más vil estrategia electoral”

La publicación, titulada This woman is the front-runner to be Mexico’s next president —”Esta mujer es la favorita para ser la próxima presidente de México”, por su traducción al español— fue redactada por Patrick J. McDonnell para el medio Los Angeles Times.

Desde las primeras líneas, el periodista enfatizó los aspectos que convierten a AMLO y Sheinbaum en una dupla política sin igual. Al actual mandatario federal lo calificó como alguien extrovertido, sencillo y cordial, mientras que a ella la señaló como alguien cuyos modales y poco carisma “alimentan la idea de que es distante y arrogante”.

Te puede interesar: ¿Ya no es popular? Captan a Sheinbaum llegando al AICM sin porras y sin fans

A pesar de las innegables diferencias en su personalidad, McDonnell resaltó que, al hablar de política, es difícil distinguirlos, pues el largo camino que han recorrido juntos “la ha posicionado de forma única como su sucesora” para 2024.

En el debate público, Sheinbaum se ha colocado como la figura favorita del presidente para sucederlo. (JUAN SOTELO/CUARTOSCURO)

La popularidad que ha alcanzado Sheinbaum tanto entre la población como entre los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha sido anunciada en múltiples ocasiones como una victoria del feminismo. “El México con ´M´ de machismo se está quedando atrás y hoy es tiempo de las mujeres, dijo la aspirante a una candidatura presidencial en un encuentro con mujeres en Yucatán a principios de julio.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez condena tuit de Fox sobre expresiones xenófobas contra Sheinbaum

No obstante, para el periodista esto no la coloca en el ojo público como una figura que tomaría su propio rumbo para darle continuidad al proyecto de AMLO, sino como una imitación del Ejecutivo Federal.

“Su devoción por López Obrador y la adopción generalizada de sus políticas, su ideología de izquierda e incluso algunos de sus patrones discursivos ha orillado a algunos expertos a cuestionarse si ella es su propia persona”, con ideas y creencias independientes a las del presidente.

Sheinbaum fue duramente criticada por el periodista por sus similitudes con el presidente. (REUTERS/Henry Romero)

Esta misma percepción ha sido compartida por otras figuras críticas del oficialismo, como Denise Dresser. “A Claudia no se le cuestiona por ser mujer, sino por mimetizar a un hombre y transformarse para complacer a AMLO. Por copiar su forma de hablar/polarizar, por sus giras y eventos propagandísticos [...] Por descalificar y pelearse con el movimiento feminista, por aceptar un proceso simulador en el cual un hombre decidirá su destino”.

El hecho de que la propia Sheinbaum replicara el texto periodístico en sus redes sociales sembró la sospecha en las y los usuarios de que no lo había leído y se dejó llevar por el aparentemente alabador título.

“En un arranque de honestidad estás aceptando que intentas ser una copia de AMLO además de poco carismática y arrogante”, “¿Sí leyó el artículo que compartió?”, “¿Lo compartes solo porque el encabezado te favorece o porque asumes que tus votantes no saben inglés?” y “Ni leer pudiste y sólita te diste un disparo directo a la cabeza” fueron algunas de las críticas que recibió la morenista en respuesta a su tuit.

Hasta el momento de la presente publicación, Sheinbaum no se ha pronunciado respecto a tal situación ni ha aclarado el sentido con el que difundió los severos cuestionamientos de McDonnell.