López Obrador evade tema de derrame de Pemex en Campeche con frase rimbombante: “Si le ensartas pierdes”

Pemex lanzó comunicado tras mensaje de organizaciones de la sociedad civil (Cuartoscuro)

A pesar de que el derrame generado por la fuga de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la sonda de Campeche en la zona de Ek Balam, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a evadir el tema de la mancha de crudo de grandes dimensiones que se visualiza en aguas del Golfo de México, y la cual está causando un gran daño ecológico.

Luego de que el pasado 24 de julio el mandatario mexicano calificó como “una exageración” el derrame de Pemex, que duró más de 15 días en la Sonda de Campeche, el político tabasqueño rechazó nuevamente que el daño sea mayor.

“Esto del derrame de petróleo, se pueden dar todas las explicaciones, se puede argumentar y no. Si le ensartas pierdes y si no le ensartas perdiste. También no hay que enojarse todo esto es para disfrute”, dijo el mandatario en tono rimbombante durante la conferencia mañanera.

Una mancha de grandes dimensiones causa daño ecológico en aguas del Golfo de México desde hace días

El político tabasqueño se refirió a la gran mancha negra que es evidente en el mar y que de acuerdo con las investigaciones, fue provocada por dos fugas de Pemex. De acuerdo con expertos, la afectación podría llegar hasta aguas de Tamaulipas y Estados Unidos.

Hace un par de días, López Obrador dio a conocer que el incendio registrado en la plataforma de Nohoch-A, en la Sonda de Campeche se dio debido a “una pequeña fuga”.

“Es una pequeña fuga. Ya está disuelta de aceite mucho muy pequeña”, dijo durante una conferencia.

Hay posibilidad de suspender contratos

Por otra parte, y luego de las explosiones en la plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), denominada Nohoch-Alfa en Cantarell, en el estado de Campeche, así como los accidentes que se han registrado desde 2015 en la plataforma de Abkatún Permanente, mismo estado y que dejaron heridos y fallecidos, el mandatario llamó a hacer las investigaciones correspondientes.

La gran mancha de crudo genera preocupación. (Foto: Semar)

El pasado 21 de julio, durante su participación en la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo lamentó la muerte de algunas personas en la plataforma Abkatún Permanente y reiteró que se tendrán que analizar los casos relacionados con la empresa contratista Cotemar.

“Se tiene que hacer la investigación, eso corresponde a la Fiscalía, se tienen que reparar los daños. Lo más triste es las pérdidas humanas de los trabajadores, son pérdidas de vida que es lo que más duele”, dijo.

Sin embargo, sobre la empresa dedicada a la exploración y extracción de crudo, Cotemar, dio a conocer que se tendrán que seguir las investigaciones, y de ser necesario, se quitarán algunos contratos.

Sobre las acusaciones que emitió Felipe Calderón Hinojosa sobre la presunta falta de presupuesto a Pemex e incremento de los accidentes en las plataformas petroleras, el mandatario mexicano reconoció que sí hay deuda; sin embargo, el gobierno que encabeza siempre lo apoya.

“Pemex tenía que pagar intereses elevados. Pemex no es una empresa privada, es una empresa pública y de la nación”, explicó.