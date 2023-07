¿Humberto Zurita terminó con Stephanie Salas? Los actores aclaran todo sin decir ni una sola palabra

El galán de telenovelas es 14 años más grande que la actriz. (Foto: Instagram @stephaniesalasoficial//@zuritahm)

Faltan cinco meses para que termine este 2023, no obstante, desde ya es considerado como el año de las rupturas amorosas. Y es que muchas personalidades del medio artístico nacional e internacional han anunciado sus separaciones tras años de relación. Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Legarreta, Lucero, son algunas mexicanas que anunciaron públicamente sus rupturas; Sofía Vergara y Joe Manganiello hicieron lo propio con un comunicado en redes al igual que Ricky Martin y Jwan Yosef.

Te puede interesar: Stephanie Salas y Humberto Zurita ya se separaron, según Gustavo Adolfo

En las últimas semanas comenzaron a correr rumores sobre el supuesto divorcio de Ariana Grande y Dalton Gómez, mientras que Rosalía y Rauw Alejandro tuvieron que confirmar la cancelación de su compromiso ante rumores de infidelidad. Fue bajo este contexto que una nueva pareja mexicana se vio envuelta en escándalo por su supuesta separación.

Según Gustavo Adolfo Infante, gente cercana a Humberto y Stephanie confirmaron su ruptura Credito:Youtube@Gustavo Adolfo Infante

Se trata de Humberto Zurita y Stephanie Salas, dos actores mexicanos que sorprendieron a sus fans cuando confirmaron su romance en diciembre de 2022, pero que en las últimas horas se vieron envueltos en rumores de separación. Fue Gustavo Adolfo Infante quien aseguró el truene de los enamorados en una emisión de su programa de YouTube.

Te puede interesar: “Te amo, chango”: Karol Sevilla reacciona al video de Emilio Osorio llorando por ella

“Tengo una exclusiva que darles pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (...) Don Humberto Zurita y doña Stephanie Sala terminaron. Ojalá hayan terminado bien, ojalá Stephanie esté bien, ojalá Humberto esté bien”, dijo.

El periodista de espectáculos no compartió más detalles al respecto.

(Instagram/@stephaniesalasoficial)

Humberto Zurita y Stephanie Salas defendieron su romance con románticas fotos

Mientras el periodista de espectáculos daba a conocer la supuesta ruptura de los actores mexicanos, ellos mismos recurrieron a sus redes sociales para terminar de una vez por todas con las especulaciones. Sin mencionar ni una sola palabra al respecto, dejaron entrever que están juntos y más felices que nunca, pues se encuentran de vacaciones por Argentina.

Te puede interesar: El día que Oppenheimer visitó México y advirtió sobre una amenaza muy presente de la actualidad

La primera en confirmar que mantiene su noviazgo con el galán de telenovelas fue Stephanie Salas, quien compartió con sus miles de seguidores en Instagram varias fotografías que fueron tomadas por su novio durante su paseo por las Cataratas de Iguazú.

Esta fue la foto que subieron juntos. (Instagram)

En éstas no sólo se capturaron los hermosos paisajes, también las miradas de amor de los artistas mexicanos. Y es que durante todo su paseo intercambiaron su cámara fotográfica para tomarse fotos mutuamente y en una selfie posaron muy juntitos mandando besos.

Humberto Zurita hizo lo propio y colgó en sus historias de Instagram una fotografía que él mismo tomó de Stephanie Salas mientras ella intentaba miraba por el lente de una cámara y acompañó la postal con un emoji de un corazón entre llamas.

La actriz se encuentra preparando todo para la boda de su hija Michelle Salas. (Instagram)

De esta manera, los mexicanos dejaron entrever que siguen juntos como pareja.