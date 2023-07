El origen de “pantalón para tiendas”, el nuevo trend de TikTok

Pato Lucas inspiró nuevo trend en TikTok (Captura: TikTok /mariannitaaaaaaaaaaa/miriam.loony)

Miles de personas utilizan TikTok para compartir sus gustos e intereses, entre ellos la moda. Algunos muestran sus mejores atuendos a través de ingeniosos trends, como el de “pantalón para tiendas”.

Te puede interesar: El origen del gato negro viral en TikTok con el que todos nos hemos identificado

Con esta nueva tendencia, usuarios de la plataforma presumen outfits en los que los wide leg jeans, también conocidos como pantalones de pierna ancha o simplemente como pantalones anchos, son los protagonistas. En los videos describen esta prenda de vestir con un término utilizado El show de los Looney Tunes.

Fue Pato Lucas el que en un capítulo de la famosa caricatura nombró “pantalón para tiendas” a esta prenda holgada y es por tal motivo que miles de tiktokers, principalmente mujeres, retomaron la expresión.

Te puede interesar: Trabajador encontró un ratón en el aceite de la freidora y su reacción se hizo viral

Es una escena con Bugs Bunny en la que el pato pasea entre los pasillos de un centro comercial con pantalones wide leg.

El famoso personaje resurgió en redes sociales a causa de su "pantalón para tiendas" Crédito: TikTok: miriam.loony

El conejo pide al Pato Lucas su opinión acerca de qué comprar en la plaza, pero cambia repentinamente de tema cuando el atuendo de su acompañante llama su atención.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analiza la incómoda charla de Martha Higareda y Ryan Gosling: “Él ni se inmuta” | VIDEO

Cuando Bugs Bunny le pregunta qué lleva puesto, Lucas responde con gran seguridad en sí mismo: “Pantalón para tiendas, se usan en el centro comercial, señal de respeto”.

El conejo parece no entender su elección, por lo que le pregunta por qué no eligió algo más, como una camisa. Pero para Pato Lucas utilizar algo distinto no es una opción, así que contesta: “Es mucho respeto, son tiendas, no la iglesia. Además no puedo comprar una camisa”.

Aunque el último episodio de El show de los Looney Tunes se emitó en 2014, este año de convirtió en tema de conversación en redes sociales por el “pantalón para tiendas” de Lucas.

Miles de personas han recreado la escena que dio origen a la tendencia Crédito: TikTok/mariannitaaaaaaaaaaa

Miles de personas han compartido su versión de la escena, en la que imitan la forma de posar del popular pato. También hombres se unieron al trend para presumir los outfits de sus parejas, utilizando de fondo las palabras del famoso personaje.

La mayoría de reacciones a estos videos son positivas, por parte de quienes se sienten identificados con este estilo. Se trata de comentarios del tipo: “Lo acepto. Es verdad pero es que son muy comoditos” o “Los pantalones para tienda son la onda”.

Incluso algunas mujeres han expresado que desde su punto de vista esta prenda es ideal para ir al centro comercial no sólo por estar en tendencia. Entre las respuestas de este tipo estuvo: “Cuando vamos a comprar debemos llevar pantalones holgados, al momento de probar la ropa es más fácil”.

Sin embargo, también desató un debate acerca de qué tipo de pantalones son exactamente los utilizados por Pato Lucas, por lo que algunas personas que se unieron al trend fueron criticadas por no utilizar los “correctos”.

Así son los "wide leg jeans" con gran parecido a los de Pato Lucas (Pinterest/Kristine Dalton)

Además, muchos calificaron los pantalones como “pasados de moda” y aseguraron que es un estilo de la década de 1990.

Por qué son tan populares los pantalones “wide leg”

Los jeans de pierna ancha ganaron gran popularidad en los últimos meses no sólo por ser cómodos. Muchas mujeres los eligen también porque su forma triangular y tiro alto ayudan a definar la cintura, así como alargar visualmente las piernas.

Contrario a lo que muchos de los críticos del trend del “pantalón para tiendas” piensan, no es una moda de los 90. De hecho su origen se remonta a la década de 1930, aunque en ese entonces se popularizaron como una opción para estar en casa o ir a la playa, de acuerdo con la revista Vogue.

Al igual que otras tendencias, esta ha tenido varios momentos de popularidad, incluido uno en la década de los 70 y al parecer en la actualidad.