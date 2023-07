Yeri Mua exhibió mensajes amenazantes de Naim Darrechi

La pareja se ha visto envuelta en varios polémicas desde el inicio de su relación. (Ig: @naimdarrechi) (Ig: @yerimua)

Hace ya varias semanas, Yeri Mua acusó de violencia a Naim Darrechi, su entonces novio. Entre escándalos sobre embarazos, abortos, golpes y amenazas, el español terminó detenido en el aeropuerto días después de que estallara la bomba por haber agredido a un reportero.

Te puede interesar: Yeri Mua en polémica por colgarse de supuesta infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía: “Si él me engaña, me aguanto”

Tras la polémica y luego de haber revelado que ya no está junto al español (a pesar de haberse seguido viendo una vez que se hizo público el escándalo), la veracruzana exhibió en sus redes sociales capturas de pantalla donde, presuntamente, Darrechi la insulta y la amenaza.

Y es que la pelea comenzó cuando la veracruzana decidió contar que estaba esperando un hijo del español, información que él mismo confirmó en historias de Instagram. Luego de esto comenzó una historia de dimes y diretes donde Darrechi insistía en que le dolía que su ex pareja tomara la decisión de interrumpir su embarazo, hecho que aparentemente ocurrió días después.

Qué dicen los mensajes que Naim Darrechi mandó a Yeri Mua

En un par de capturas de pantalla de Whats app se puede ver una gran cantidad de mensajes eliminados; sin embargo, también se leen varias contundentes frases bastante negativas y amenazantes: “Te arrepentirás toda tu vida, te lo juro”, “Por qué me traicionaste”, “Eres lo peor que me ha pasado en mi vida”, “Traidora de m...”, “Era lo único que tenías y lo perdiste”, “Pensé que eras put* pero real”.

Te puede interesar: Cómo Jorge Losa llegó a México y entró a La Casa de los Famosos

Asimismo, Yeri Mua compartió una captura de su fondo de pantalla donde se ven algunas notificaciones de mensajes de Naim que decía: “O te vas a arrepentir, te lo juro” y “contesta”.

Yeri Mua exhibió amenazas de Niam Darrechi (captura de pantalla: Twitter/yerimua)

Del mismo modo, la veracruzana mostró que Naim Darrechi ha intentado comunicarse con ella vía telefónica decenas de veces, a pesar de pedirle que la supere.

Te puede interesar: María del Sol confesó lo difícil que es vivir sin su mamá ni hermanos

En otra captura, Yeri Mua exhibió una gran cantidad de fuertes mensajes y críticas en su contra:

“Hazlo por ti deja de jod*rte la vida”, “Nadie de los que están a tu lado te dirán que está mal ya hasta están cansados de ti”, “Y prefiere seguirte la corriente”, “Pero tú vales más que eso, quiérete y déjate de mamad*s”, “Si vas a beber no consumas antidepresivos porque te puedes morir y nadie quiere eso”, “Deja de ser tan infantil y aprende de tus errores”, “Ya no le des más disgustos a tu madre”, “Si no es por ti hazlo por ellos por tu familia y por los que te quieren ver bien”.

Finalmente, la originaria de Veracruz manifestó que: “Ya me cansé de que se burle de mí, lo demás lo borraba y era mucho peor lo que me escribía ahí y eso era estando conmigo. Ya quiero que mi ex deje de acosarme e insultarme en redes”.

La relación tumultuosa entre Yeri Mua y Naim Darrechi termina en acusaciones de violencia y aborto (NaimDarrechi)

Las reacciones de los fans de Yeri Mua ante las amenazas de Naim

Los seguidores de la veracruzana no dudaron en mandarle mensajes de apoyo; sin embargo, algunos internautas se mostraron detractores de las acciones de Yeri.

“Hermosa, sé lo que se siente y con quien estabas es alguien narcisista, perdió el control sobre ti y ahora no sabe cómo conseguir tu atención. Algo sencillo; no le regales ni un minuto más de tu preciado tiempo”, le dijo un fan.

Por su parte, sus detractores insistieron en que Yeri Mua no bloqueaba el contacto de Naim Darrechi porque ella también buscaba ese tipo de interacciones: “La pregunta del millón es, ¿por qué no lo bloqueas? Estamos todos de acuerdo que él no tiene por qué hablarte así pero tu tampoco tienes por qué aguantarle. Bloqueado desde el primer mensaje o llamada debería estar”.