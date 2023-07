Yeri Mua asegura que quedó embarazada tras MILAGRO de una misteriosa muñeca: “Le di 5 pesos por la chamba”

La influencer habría interrumpido su embarazo. (Instagram: @yerimua)

Yeri Mua aseguró que no volvería a hablar públicamente sobre su embarazo después de que Naim Darrechi la orillara a compartirlo con sus millones de fans cuando ella quería mantenerlo en secreto hasta tomar una decisión, pues no estaba segura si quería convertirse en madre. No obstante, en las últimas horas hizo un live donde aseguró que quedó embarazada después de pedírselo a una misteriosa muñeca por 5 pesos.

Al parecer fue una amiga cercana a la influencer veracruzana quien le propuso pedirle un “deseo” a una muñeca mágica. Yeri Mua no creía en los supuestos poderes de la figura, pero siguió el juego pidiendo quedar embarazada justo cuando estaba saliendo con el cantante español.

“Alexa me dijo que yo le podía pedir a la muñeca lo que yo quisiera y me lo iba a cumplir. Yo no le creí, pero me aventé al reto, dije: ‘Pues va, le vamos a decir a la muñeca’. O sea, qué probabilidad hay de que quede embarazada después de pedirle esto a una muñeca”, contó.

La influencer confirmó su embarazo después de que saliera a la luz. (Instagram/@yerimua)

La influencer reconoció que fue extraño pedirle a una muñeca que demostrara sus “poderes” haciendo que comenzara un proceso de gestación, pero así sucedido, pues tan solo unas semanas después descubrió que estaba embarazada de su entonces pareja, Naim Darrechi.

“En vez de decirle a la muñeca ‘Quiero un millón de dólares” o “Quiero ganar la lotería”, yo dije: “Muñeca, si eres real has que quede embarazada” y así, fue lo que le pedí. Ahora ¿saben cuánto dinero le di por esto? Le di 5 pesos por la chamba”, comentó.

La influencer no profundizó en detalles sobre el origen de la misteriosa muñeca, pero recalcó la coincidencia entre que existe entre su petición por una pequeña cantidad de dinero con su embarazo.

La influencer compartió su historia con sus fans Credito : Tiktok@ yerimua

“Así fue la historia de la muñeca. Si esperaban una historia más escalofriante o más loca, no la hay, sólo fue una pendej*da que decidí hacer con la muñeca porque yo pensé que no iba a funcionar (...) bueno, pues por andar probando las probabilidades, por andar jugándole al verg*s pasó”.

La influencer aseguró que no es “bruja” como muchos aseguran, sino que aceptó un tipo de reto que terminó en coincidencia.

“No soy bruja, no tengo ninguna muñeca mágica, la muñeca no es mía y la muñeca no es ningún tipo de cosa diabólica, es un tipo de santo, ¿ok?”, dijo.

La influencer habría terminado su relación con Naim Darrechi después del las agresiones que el español cometió en contra de reporteros en el aeropuerto. (Instagram: @yerimua)

Yeri Mua regresó con la muñeca

Aunque la también reina de belleza desmintió que la figura en cuestión estuviera relacionado con algún topo de poder sobrenatural, confesó que hace unos días volvió a visitarla para pedirle dos nuevos milagros.

“Hace poquito volví a ir con la muñeca y le pedí dos cosas; le pedí dinero, pues si me cumplió eso que no me cumpla que me gane un billete de lotería. Yo le dije a la muñeca: ‘A ver muñequita, muchas gracias pero yo necesito que ahora me cumplas lo del billete’”, contó en su misma transmisión en vivo.

La veracruzana no quiso compartir con sus fans su segundo deseo, pero aseguró que contará si se cumplió: ”Le pedí otra cosa que no les puedo decir, pero les cuento si se cumple. Yo creo que sí, yo creo que ya se está cumpliendo ahorita”.

El español continúa lanzando indirectas para su ex mexicana. (Instagram/@naimdarrechi)

Finalmente, Yeri Mua compartió que le dejó 200 pesos a la misteriosa muñeca milagrosa: “Le deje 100 por haberme cumplido y si le pedí perdón así como: ’Perdón pero ps ahorita no’”.

De esta manera, la modelo dejó entrever que tomó la decisión de interrumpir su embarazo.

“También lo que te da te quita. Las muñecas o esas cosas no son de fiar”. “A Lo mejor x eso se oyen cosas en su casa”. “La muñeca tiene la culpa jaja”, fueron algunas advertencias de usuarios de redes sociales.