Santiago Creel acusó a AMLO de “pecar de soberbia” con sus “corcholatas”

Creel se lanzó contra AMLO por Morena FOTO: CUARTOSCURO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostrara encuestas a favor de Morena, Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial por el bando opositor, se lanzó contra el mandatario por hacer promoción ilegal.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados utilizó sus redes sociales para acusar al primer mandatario federal por “pecar de soberbia”, advirtiendo que estas acciones podrían causarle problemas con las autoridades electorales, como en otras ocasiones.

Aunado a esto, mandó un mensaje a Andrés Manuel para que, en su último año de mandato, se enfoque en los problemas del país. Cabe mencionar que en distintas ocasiones Creel Miranda ha pedido que el presidente de la República no intervenga en el proceso interno que ambos bandos políticos han incursionado con miras a las elecciones federales del 2024.

El panista mostró su descontento (captura)

“Presidente, no peque de soberbia, mostrar ILEGALMENTE encuestas ya le hicieron vivir sustos y llamados de atención, esta vez no será diferente y perderá el 2024. Por lo que le extiendo esta amable, cordial y sincera recomendación: no desperdicie su último año gobernando como lo ha hecho estos últimos 5, póngase las pilas y déjele algo bueno al país.”, destacó el integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

En su conferencia diaria de este 26 de junio, Andrés Manuel presumió un ejercicio estadístico en donde mostraba la preferencia a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), alianza que se conformó con miras a la presidencia de la República.

A pesar de que el mandatario reconoció que estas exposiciones podrían causar conflicto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras dependencias electorales, el mandatario señaló la importancia de mostrar la opinión de la población rumbo a la renovación presidencial, indicando que la Cuarta Transformación no se ve amenazada.

“Ojalá y me entiendan los del INE y los del Tribunal para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se detenga sea derrotada la transformación, no hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, destacó desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador mencionó encuestas para sustentar el respaldo de la población a Morena. (presidencia)

El titular del Ejecutivo mostró la encuesta realizada por la empresa Covarrubias, no obstante, no entró en detalles “porque entonces si estuviera infringiendo normas”. A pesar de ello solo se refirió a la pregunta expresa de si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir por qué opción votarías?”.

Ante esto, mostró que es la alianza Morena, PT, PVEM, la que aventaja en los números contra la coalición opositora del Frente Amplio por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Morena-Verde-PT 49 %. No lo digo yo. PAN-PRI-PRD, 19%, MC, 7%. ¿Cuánta es la diferencia? 30. Esta es una encuesta de Covarrubias que apareció el lunes”, explicó AMLO.

A la par, mostró otro ejercicio estadístico publicado en el periódico El País, en donde, de igual manera, se destaca el favoritismo de Morena y aliados de cara a las elecciones federales.

“Morena preferencia bruta 54% y efectiva 60%. PAN, preferencia bruta 13, efectiva 14″, apuntó.

Las exposiciones del primer mandatario federal surgen en el marco de las diversas disputas mediáticas entre el oficialismo y la oposición, bandos políticos que han incursionado en ataques por los procesos internos de cada uno. Indicó que si mostraba las encuestas era para dar “tranquilidad”, señalando que no había “de qué preocuparse” por la postura de la oposición.