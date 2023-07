“Fueron montajes”: Rosa Icela Rodríguez desminitió la noticia de un asalto masivo en autopista Puebla-Orizaba

REUTERS/Luis Cortes

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, aclaró que fue falsa la noticia sobre un asalto masivo a automovilistas en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata, en el estado de de Veracruz.

La tarde del pasado lunes circuló la noticia de que un grupo de asaltantes había aprovechado el tráfico en la autopista para asaltar con armas de fuego a varios conductores. Incluso se detalló que el “asalto masivo” había ocurrido en el kilómetro 228 de la autopista, con dirección hacia Acatzingo.

“Efectivamente estuvo en las redes la noticia sobre un asalto a automovilistas en la carretera, decían que eran 300 automovilistas a los que les habían tapado la salida y la entrada. Decían que habían asaltado a cada uno de los vehículos. Pero esta noticia fue falsa”, dijo Icela Rodríguez desde Palacio Nacional.

En las redes sociales circularon imágenes en las que se observaba una fila de autos maniobrando para supuestamente evitar ser asaltados. También trascendió que la fila de autos llegó a medir más de un kilómetro y medio, pues el temor de ser robados por un personas armadas provocó que se intensificara el tráfico.

“Hablaban sobre las carreteras que estan en el estado de Veracruz y van hacia Puebla, pero no se tuvo ninguna denuncia de ningún atuomovilista en esa zona”, amplió la titular de la SSPC.

La funcionaria detalló que el gobernador aclaró en sus redes sociales que la noticia del supuesto asalto masivo había sido falsa.

“No fueron ciertos los bloqueos. Fueron montajes que no se dieron (...) Hay muchas noticias falsas en las redes. Aprovechó esto también para que no nos dejemos manipular por estas noticias en las redes. No solo es en los medios convencionales”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que en la zona se registró un “incidente por evento delictivo”, asegurando que la Guardia Nacional (GN) estaba para ofrecer seguridad.

“Aut. Acatzingo - Cd Mendoza, km 228, dir. Acatzingo. Registra carga vehicular por atención a incidente (evento delictivo). En la zona se registran 2 km de fila aprox. Para más información llama al 088 de @GN_Carreteras. Toma tus precauciones”, indicó el organismo.

Por su parte, la Guardia Nacional no emitió ningún reporte sobre lo ocurrido, además de que otras autoridades locales tampoco mencionaron nada hasta el momento de esta publicación sobre el presunto asalto masivo que habría afectado a decenas de automovilistas.

“Esta carretera solamente es de un solo sentido hacia arriba. Venimos huyendo todos los coches en sentido contrario por el tema de asaltos con rifle”, escribió un denunciante.