Ejecutaron a un hombre en el área de albercas de un hotel en Cancún

(Foto: Twitter)

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes en un hotel de Cancún, Quintana Roo, uno de los destinos playeros más importantes del país.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Quintana Roo (FEQR), la ejecución ocurrió cerca de las 12:00 horas cuando la víctima se encontraba entre la playa y el área de albercas del Hotel Riu Palace Península (RIU), localizado en el kilómetro 6 del Boulevard Kukulcán, en el municipio de Benito Juárez.

Esto generó una fuerte movilización por parte de la policía municipal, estatal, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo dfue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la correspondiente necropsia de ley.

Un muerto a causa de múltiples balazos en sector de playa del hotel Riu Palace Península Cancún pic.twitter.com/25iO9IBqoO — Ignacio Muñoz Martínez (@IgnacioMunozM_) July 25, 2023

Cabe mencionar que dicho complejo de lujo se encuentra actualmente en remodelación, por lo que se desconoce hasta el momento, cómo ocurrió este ataque, así como el responsable de privar de la vida a este hombre, pues no se han difundido imágenes de alguna cámara de videovigilancia del lugar.

Sin embargo, a través de un comunicado la cadena RIU informó que el occiso era una persona externa al hotel, pues las primeras versiones señalaron que se trató de un de los trabajadores que realizaban labores de remodelación.

“Los hechos que han provocado el fallecimiento de una persona han sido perpetrados por gente externa al hotel y hacia una persona externa del hotel, que uso esa zona colindante entre la playa y el hotel para desplazarse”

Asimismo, señalaron que al momento del incidente, todos los huéspedes y colaboradores fueron resguardados al interior del hotel, por lo que se encuentran en perfectas condiciones.

(Imagen: Hotel RIU)

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer a ningún detenido por el incidente y el cuerpo del hombre, que aún no se logra identificar, fue retirado de las instalaciones. No obstante, el organismo de seguridad detalló que el homicidio ocurrió por presuntos delitos contra la salud.

“La #FGEQuintanaRoo informa que se abrió una carpeta de investigación por los hechos registrados en un centro de hospedaje ubicado en el kilómetro 6 del Boulevard Kukulcán”, se lee en un comunicado publicado en Twitter.

