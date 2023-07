Conductores de ‘Miembros al aire’ llaman “mueble” a Paul Stanley; así criticaron su participación en LCDLFM

Conductores de ‘Miembros al aire’ llaman “mueble” a Paul Stanley (Fotos: Capturas YouTube/ Unicable)

Aunque para algunos la participación de Paul Stanley en La Casa de los Famosos México fue positiva y divertida, para muchos otros más, incluyendo algunos de sus colegas y amigos, dejó mucho que desear. Algo que tras su eliminación en la quinta semana y su reincorporación a la “vida real” se lo han comenzado a hacer notar.

Te puede interesar: Mamá de Paul Stanley ya vio el documental de Paco Stanley y así reaccionó

Muestra de ello es lo ocurrido en una reciente edición de Miembros al aire, uno de los programas en los que participa como conductor. De la mano de José Eduardo Derbez, Raúl Araiza, Leonardo de Lozanne y Jean Duverger el hijo de Paco Stanley tuvo que abordar el tema para Unicable, sin esperar que las críticas constructivas fueran más que las observaciones sobre momentos rescatables de su paso por el reality show de San Ángel.

“Lo primero que pensé fue ‘Paul de que gana, gana’, a cómo es, todo lo que va a demostrar, va a incomodar a todo mundo”, inició el hijo de Eugenio Derbez, a lo que el también llamado Negro Araiza agregó: “Nos enganchábamos porque sabemos lo veloz y rápido que eres, nada más para defenderte”.

¿Integrantes de “Miembros al aire” están decepcionados del paso de Paul Stanley en LCDLFM?

Los conductores no dudaron en hacerle notar al hijo de Paco Stanley los supuestos errores que tuvo su participación en el reality show de Televisa Credito:Youtube@Unicable

Aunque sus colegas dejaron claro desde el principio que todas las observaciones tenían una intención de aportar y no de demeritar su trabajo, algunos consideran que los integrantes de Miembros al aire fueron “duros” con Paul Stanley.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: ellos son los 4 nominados de esta semana

“Cuando empecé a ver los primeros días que estabas allá adentro, decía ‘Se está acoplando, no contesta’, todo el tiempo callado, nada más de un lado a otro”, agregó Derbez.

Sobre la supuesta lentitud que tuvo el también actor para desenvolverse con el resto de los habitantes, donde actualmente ya solo están Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, La Barby Juárez y Jorge Losa, el hijo de Paco Stanley agregó.

Te puede interesar: La nominación de Wendy Guevara a Nicola dejó divertidos memes en la red

“Estaba callado, ¿por qué es? Porque vengo de hacer tres programas, entré cansado, entraron todos arriba y yo fui midiendo”, explicaba sin esperar el remate que tendría José Eduardo Derbez: “Pero 36 días para medirle”.

El conductor fue el quinto eliminado (Instagram/@paulstanleyd)

Sobre ello, su colega del matutino Hoy trató de defender el perfil que tenía Paul Stanley dentro de La Casa de los Famosos México, que algunos consideran que se trataba de comedia, aunque otros cuantos justo por ello lo critican. “Los presentaron como ‘La comedia no va a faltar, aquí está Bárbara Torres y Paul Stanley’ y dije ‘En qué momento, él ni es comediante’”, comentó Raúl Araiza.

Entre crisis de ansiedad y supuesto mal humor: Paul Stanley en LCDLFM

El hijo del fallecido conductor Paco Stanley desde su primer semana dejó en claro que no solo tiene algunas complicaciones de salud física ya que su organismo no oxigena de la misma forma, pues fue diagnosticado con apnea del sueño, pues también mostró ataques de ansiedad que no solo fueron notorios dentro de la casa, sino para todo México.

Internautas se preguntan: ¿abandonará La Casa de los Famosos? Credito: televisa.com/canal5

Mientras se llevaban a cabo diversas dinámicas para definir el presupuesto para alimentos de su quinta semana el pasado martes 27 de junio, familiares del conductor de Hoy le llevaron porras para intentar animarlo, aunque el resultado fue todo lo contrario llevándolo incluso a esconderse del resto de sus compañeros y sin palabra alguna dejó ver el fuerte ataque de ansiedad que estaba experimentando, siendo intervenido por Apio Quijano, Jorge Losa e incluso el joven Emilio Osorio.