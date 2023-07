Paola Durante duda de Mario Bezares tras documental de Paco Stanley

Paola Durante confesó que se alejó de Mario Bezares (Foto: Instagram)

El documental El show: Crónica de un asesinato se estrenó el pasado mes de junio a través de la plataforma Vix+. Se trata de un trabajo audiovisual periodístico liderado por Diego Enrique Osorno que aborda la trayectoria y las circunstancias en que se suscitó el asesinato del recordado conductor Paco Stanley.

El trabajo causó revuelo y en él se puede conocer el testimonio de primera mano de diversos personajes que convivieron de cerca con el comediante y presentador de programas como La carabina de Ambrosio, Ándale y Pácatelas.

Es así que en el citado documental aparecen personalidades como Mario Bezares, Benito Castro, Verónica Macías, el productor Pepe Cabello y Luis de Alba, quienes compartieron el set con el comediante asesinado 24 años atrás en circunstancias sospechosas y violentas.

Además, en El show: Crónica de un asesinato están disponibles los testimonios de personajes que estuvieron relacionados indirectamente con el suceso que conmocionó al público y a la sociedad: Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Salinas Pliego, Lilly Téllez, Emilio Azcárraga Jean y hasta “El Cholo” -sospechoso del asesinato quien pasó una temporada en la cárcel- tienen un espacio en el documental de Televisa Univisión.

El documental será dirigido por el reportero, escritor y cineasta mexicano Diego Enrique Osorno

Pero ahora, casi dos meses después de su estreno en la plataforma, ha sido Paola Durante quien aseguró que duda de Mario Bezares tras las declaraciones que dio en el material audiovisual.

Quien fuera edecán de Paco Stanley en su programa de TV Azteca Una tras otra acudió la mañana de este martes 25 de julio al programa del periodista Javier Poza, donde aseguró que fue muy difícil para ella ver el documental y confesó que, aunque anteriormente tenía planes de realizar una bioserie con la historia, luego se arrepintió y hasta dudaba en dar su testimonio en el proyecto recién lanzado.

“A mí me costó mucho trabajo tomar la decisión de hacer el documental porque no sabía de qué iba a hablar, porque se han hablado muchas cosas. Cuando ellos me dijeron que el trabajo iba a ser serio, acepté”, expresó la uruguaya en el programa de Radio Fórmula.

Narró también el impacto que le causó haberse topado frente a frente con “El Cholo”, quien en su momento fue acusado de haber sido el autor material del asesinato de Stanley.

La famosa admitió que el documental de Paco Stanley no fue de su agrado Crédito: Grupo Formula

“Me encontré al ‘Cholo’ después de muchos años y, cuando se acercó, él se acercó muy vulnerable y me dijo: ‘gracias a tu mamá salimos’. Cuando él me dijo eso se vino una película en mi mente y le dije: ‘mi mamá ya murió’. Él empezó a llorar y fue muy difícil, casi me da un infarto, tuvieron que apagar las cámaras y me puse muy mal”, refirió la modelo.

Además, dijo sentirse inconforme por el hecho de que en el material no se habló suficientemente del papel que jugó su madre en la liberación de “El Cholo”, Mario Bezares y de ella misma, pues fue quien presionó a favor de los presuntos implicados ante los medios.

“A mí me gustó el documental pero no me gustó que no pusieran eso de mi mamá, que para mí todos salimos por mi mamá y toda la lucha que hizo ella. Por todas las puertas que tocó, por las noches que no durmió, por el cáncer que le dio, por pelearse con todo el mundo”.

Para Paola fue un impacto haberse reencontrado con "El cholo", quien también estuvo en la cárcel como ella y Bezares (Foto: Vix)

La famosa de 48 años dijo haberse dado cuenta que en el documental se hicieron “muchos ataques” en contra de Paco Stanley, y hasta ahora duda de las declaraciones de Mario Bezares.

“Me costó mucho trabajo ver todo porque Mario decía cosas y los otros decían otras cosas. Yo lo quiero mucho, pero me quedaron muchas dudas”, explicó la conductora.

“Yo me separé de Mario y de Brenda porque yo ya no quiero estar involucrada en eso, en nada de eso. Yo no sé si fue o no fue, pero a mí el documental me dejó muchas dudas. Me dejó muy mal con todo eso y por eso me quise alejar”, refirió la modelo.