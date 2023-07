Familiar de Jesse & Joy falleció horas antes de concierto; así reaccionaron

Jesse y joy - mexico - 10072019

El 24 de julio del 2023, un familiar de Jesse & Joy, falleció pocas horas antes de que los hermanos dieran un concierto. Joy hizo uso de sus redes sociales para anunciar el lamentable fallecimiento de su abuela, además de dar algunos agradecimientos por el apoyo.

La banda de música pop se encuentra inmersa en un gira para cantar sus canciones más populares. Los conciertos han sido un éxito y ha hecho que los hermanos conecten de forma mucho más personal con sus seguidores, a quienes agradecen las muestras de apoyo y su amor incondicional.

Tras el fallecimiento de su abuela, ambos artistas se despidieron y recibieron emotivos mensajes por parte tanto de fans como de colegas en la industria de la música nacional, como Maite Perroni.

Joy escribió un emotivo mensaje

La cantante escribió un mensaje en su cuenta de Instagram además de compartir fotografías con su abuela, quien falleció el pasado 24 de julio, apenas unas horas antes del concierto que tenía programado junto a su hermano.

“Mi abuelita falleció ayer unas horas antes de salir a cantar. Se fue sabiéndose amada, rodeada de amor y paz... Y aunque me sentía con el corazón completamente atropellado, ustedes me hicieron sentir mucho amor”, escribió Joy.

Falleció la abuelita de Jesse & Joy (Instagram/joy)

Asimismo agradeció a su base de fans, quienes los ayudaron a pasar el trago amargo con sus demostraciones de cariño, diciendo:

“Nunca sabrán a qué nivel nos nos pueden con su energía llenar el alma, no sólo compartiendo en los mejores momentos; me refiero a que cuando tras bambalinas todo parece no tener solución, sea una pérdida, un momento muy personal, muy difícil o las crisis más dolorosas que hemos atravesado en algún momento de nuestra vida”.

Finalmente, Joy admitió que ve a sus fans como una extensión de su familia, pues se han portado de tal forma que considera que su amor es demasiado intenso. Escribió:

“Realmente no tengo palabras para agradecerles el amor que nos brindan arriba y abajo del escenario. Cuando les digo familia quiero que sepan que lo digo de corazón, porque es lo que me hacen sentir”.

La reacción de Jesse

Jesse, por su parte, subió una foto junto a su abuela y escribió: “Love you forever, granma Bev”. También, hiso uso de su cuenta de Threads para agradecer a sus fans, tal cuál lo hiso Joy:

Falleció la abuelita de Jesse & Joy (Instagram/jesseboy)

“Gracias por estar siempre, su energía tan poderosa cada noche, sus sonrisas, sus lágrimas, sus voces, y la ilusión de cantar y vibrar juntos. La música y ustedes me recargan de amor en las buenas y en las difíciles. Aunque no los conozca a todos, les amo y siento su amor. Gracias siempre”.

El pésame de sus amigos famosos

Algunas celebridades mandaron sus mejores deseos a la familia de Jesse & Joy. Tal fue el caso de Sebastián Rulli, quien le escribió a Jesse: “Que en paz descanse tu amada abuelita. Abrazo fuerte, bro”.

Mon Laferte, la cantante chilena, dejó un “te abrazo, amiga hermosa” en las publicaciones de Joy. También, la cantante de RBD y también actriz, Maite Perroni, escribió: “Te abrazo con todo mi corazón”.

Omar Chaparro, famoso comediante mexicano, publicó: “Lo siento mucho, celebremos como ella hubiera querido”. Por su parte, Juan Luis Guerra les dijo: “Querida sobrina, pido la paz del Señor sobre ti y toda tu familia. Un fuerte abrazo”.

Laura Pausini publicó: “Joy, te abrazo con toda mi alma. Descanse en paz tu abuelita linda”. Asimismo, Angelique Boyer mandó sus buenos deseos diciendo: “Abrazo fuerte al corazón”.

Natalia Téllez, Galilea Montijo, Sandra Echeverría, Arturo Zaldívar, Ana Bárbara, Regina Blandón y Benny Ibarra fueron otras celebridades que mandaron buenos deseos a Jesse & Joy.