Suman 28 los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Reynosa

El colectivo de búsqueda mencionó que el cuerpo hallado fue en un predio de la colonia las Fuentes Sección Lomas. (Twitter/@DeliaQuiroa)

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó que suman 28 cuerpos encontrados en 16 fosas clandestinas en el municipio de Reynosa.

En una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, el colectivo de búsqueda mencionó que el cuerpo hallado fue en un predio de la colonia las Fuentes Sección Lomas.

“Queremos anunciar que se encontró otro positivo más, se encontraron restos óseos y con esto sumarían 28 cuerpos encontrados en este predio de la colonia las Fuentes Sección Lomas”, detalló una persona que estaba grabando el video.

Explicó que fue el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortíz, quien mandó a personal para hacer limpieza del predio, mismos que se percataron de los restos óseos.

“Al estar ellos limpiando encontramos parte de la osamenta, de la columna vertebral de lo que pelvis y sacro expuestos a la orilla del canal como tal”, explicó el integrante del colectivo de búsqueda, quien mostró los restos en la transmisión.

En días recientes, colectivos de búsqueda encontraron más de 20 cuerpos en al menos una decena de fosas en Reynosa, Tamaulipas. (Facebook/Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor)

Agregó que suman ocho días de que comenzaron la búsqueda sobre el predio, y este último hallazgo fue al principio del terreno que se encuentra al costado de un canal de agua Guillermo Rodhe. Además mostró los otros puntos señalados por el colectivo en donde se comenzará a realizar la búsqueda por parte de sus integrantes.

El 17 de julio, Edith González, integrante del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, explicó que el lugar estaba prácticamente lleno de cuerpos, por lo que era muy probable encontrar más restos.

“Es un área bastante extensa en la que se pueden encontrar muchísimos más”, dijo a Milenio Televisión la mujer quien agregó que hasta ese momento no habían recibido algún apoyo de las autoridades.

“Hasta ahora no ha intervenido la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, ya tiene conocimiento del predio, pero no ha hecho presencia”, comentó González, al tiempo que recordó que los únicos que los ayudaban eran peritos locales de Reynosa, pero no de la fiscalía especializada.

Según lo informado por Edith Gonzáles, hasta el 17 de julio se habían identificado 3 cuerpos de varones y uno más estaba en curso. Esto gracias a los tatuajes que algunos de ellos tenían.

Tamaulipas ocupa el primer lugar con 402 fosas clandestinas. Del total, 145 se localizaron entre 2018 y lo que va de este año.

La búsqueda en este lugar comenzó con una llamada anónima al colectivo, por lo que en el primer día de búsqueda, el 14 de julio, se pudieron localizar 8 cuerpos que estaban enterrados a menos de un metro de profundidad, y de acuerdo con estudios preliminares, la mayoría de los restos humanos tienen entre 10 y 14 meses de antigüedad.

De acuerdo con el registro de fosas clandestinas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, de 2006 a la fecha, el estado de Tamaulipas ocupa el primer lugar con 402 fosas clandestinas. Del total, 145 se localizaron entre 2018 y lo que va de este año.

Estos hallazgos son parte de los graves problemas de inseguridad y violencia que vive la entidad fronteriza en la que diferentes cárteles de la droga se disputan el control del tráfico y del territorio.

Esto se suman a las constantes intimidaciones, incluso, privaciones de la libertad que sufren las madres buscadoras en todo el país, como el caso de Catalina Vargas, quien desde 2020 se unió al Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, Guanajuato, y que fue reportada como desaparecida luego de que perdieran todo tipo de comunicación con la madre buscadora el pasado lunes 17 de julio.

El 20 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Guardia Nacional medidas cautelares a favor de las integrantes del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco debido a que han recibido amenazas de muerte.

“Este organismo Nacional tiene conocimiento de la grave situación que enfrentan las integrantes del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, quienes informaron que han recibido llamadas telefónicas intimidantes, en las que les manifiestan que ‘tengan mucho cuidado que salgan del estado de Jalisco, y que no continúen con las labores de búsqueda’, y han sido amenazadas con ser privadas de la vida”, mencionó la CNDH en un comunicado.