¿Belinda y Danna Paola entrarán a “2000′s Pop Tour”? La pista que dio Violeta Isfel

Las actrices fueron protagonistas de telenovelas infantiles. (@2000sPopTour // Twitter)

Bobo Producciones continúa sorprendiendo al público con grandes espectáculos y en esta ocasión no será la excepción, pues removerá recuerdos con muy evento especial en los 2000′s Pop Tour. Se trata nada más ni nada menos que del esperado reencuentro del elenco principal de inolvidables telenovelas infantiles que sin lugar a dudas dejaron una huella importante en quienes ahora son adultos jóvenes.

La edición especial llamada 2000´s x Siempre reunirá a actores que participaron en telenovelas como Cómplices al rescate, Aventuras en el tiempo, ¡Amigos x siempre!, Carita de ángel y Atrévete a soñar en un mismo escenario:

Estos serán los actores que participarán en la edición especial. (@2000sPopTour)

Las divinas (Atrévete a soñar)

- Violeta Isfel

- Daniela Ibáñez

- Nashla

Carita de ángel

- Daniela Aedo

Amigos x Siempre / Cómplices al rescate / Aventuras en el tiempo / El diario de Daniela

- Martin Ricca

- Fabián Chávez

- Naydelin Navarrete

- Grisel Margarita

- Roberto Marín

- Ramiro Torres

- Martha Sabrina

Violeta Isfel fue una "villana" en Atrévete a Soñar. (Foto: Las Estrellas)

Todos ellos presentarán los temas principales de dichas telenovelas infantiles en compañía de los cantantes pop más representativos de aquella época: Yahir, Alex Ubago, Motel, Kudai, Nikki Clan y Paty Cantú.

Belinda, Danna Paola, Daniela Luján, Christopher Uckermann y Eleazar Gómez brillan por su ausencia

Hasta el momento se desconoce si los protagonista las telenovelas infantiles antes mencionadas participarán en el proyecto, pues sus nombres no aparecen en el cartel promocional. No obstante, existe la posibilidad de que se sumen como una gran sorpresa, pues según contó Violeta Isfel en un encuentro con medios, su co-estrella de Atrévete a Soñar estaría feliz de cantar sus icónicas temas junto a sus excompañeros.

“No tengo la más remota idea. Hay un montón de cosas que no sé, o sea, sólo sé que los que están en el cartel son los que vamos a estar, pero de pronto BOBO Producciones tiene como algunas sorpresas. Entonces, no tengo la más remota idea, sería maravilloso poder compartir con ella (Belinda) o con Danna, no inventes, me encantaría”, declaró.

Danna Paola protagonizó "Atrévete a soñar" en 2009. (Foto: @_atrevteasonar_/ Instagram)

“Yo creo que Danna sería la más feliz de cantar Las Divinas porque siempre quiso cantar Las Divinas y creo que a lo mejor en algunos shows, me han contado, que también en algún momentito la toca. Esta padre como que todos estemos sumando”, añadió.

Aunque la actriz no profundizó en detalles, dejó entrever que todavía existe la posibilidad de que tanto Danna Paola como Belinda se sumen al proyecto. Cabe mencionar que la artista española ya ha tenido participaciones especiales en conciertos de los 2000′s Pop Tour.

Belinda y Christopher Uckermann protagonizaron "Aventuras en el Tiempo" en el 2001. (Foto: Instagram/@rbdmaniac)

Pero eso no fue todo, Isfel aseguró que está muy contenta por poder recordar al personaje que cambió su carrera:

“Le debo mucho a Atrévete a Soñar, a Antonella, es el personaje que marcó un antes y un después en mi carrera. Tan es así que después de Atrévete a Soñar mira la cantidad de proyectos maravillosos en los que puedo estar, en los que me han permitido demostrar que sí me preparo y tengo la capacidad”, mencionó.

Daniela Lujan protagonizó "El diario de Daniela" en 1999. (Instagram: @lalujans)

Finalmente, reconoció que el éxito que alcanzó como Antonella permitió que ahora tenga protagónicos en la puesta en escena Lagunilla mi barrio y la serie de televisión El príncipe del barrio.

“Estoy en este momento de mi vida y mi carrera llena de proyectos con mucha calidad, con proyectos que significan retos bien padres para mí y al mismo tiempo estar en la nostalgia y en el corazón del público, que el público ya lo necesitaba, ya lo merecía; ya van a ser 15 años de Atrévete a soñar y a penas nos vamos a juntas”, dijo.