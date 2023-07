Resultados UNAM 2023: cómo y cuándo consultar el ingreso a licenciatura

La UNAM habilitará el sitio para consultar los resultados 2023 de ingreso a licenciatura. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya habilitó su página de resultados del 2023 para aquellos aspirantes que presentaron su examen para ingresar a las licenciaturas que imparte, esto con la finalidad que comiencen con su registros quienes fueron seleccionados.

Durante los meses de mayo y junio se llevó a cabo el examen para los más de 220 mil aspirantes que desean ingresar a una de las 133 licenciaturas que ofrece la UNAM. Si fuiste uno de los estudiantes que presentó su evaluación para buscar el acceso, conoce cómo revisar los puntajes obtenidos.

Cabe mencionar que esta plataforma estará habilitada por algunos días, por lo que tendrás que revisar lo más rápido posible si fuiste seleccionado y cumplir con el registro que te pide la institución que solicitaste durante el proceso previo.

Las y los seleccionados tendrán que cumplir con el registro correspondiente en las fechas establecidas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Cómo y cuándo revisar los resultados UNAM 2023 de licenciatura

La página de resultados UNAM 2023 fue habilitada durante el jueves 20 de julio, pese a que se había anunciado que sería hasta el viernes 21 y estará activa hasta el jueves 27 de julio, fechas en la que los aspirantes podrán conocer el resultado obtenido en la evaluación.

Los resultados podrán ser consultados en el sitio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), para ello tendrás que ingresar con tu Boleta-Credencial y el correo electrónico con el que realizaste el trámite.

Para obtener los resultados del examen, la cita para la entrega de documentos o la documentación de ingreso, se deberá cumplir de forma obligatoria con el examen diagnóstico de inglés que arrojará el sistema y respondiendo a la hoja de datos estadísticos. No habrá prórroga por lo que la UNAM recomienda cumplir con los trámites en el periodo establecido, debido a que las citas para entregas de documentos ya fueron programadas.

Recordando que de acuerdo con la Legislación Universitaria de la UNAM, solo podrán acceder a una licenciatura aquellos aspirantes que, en caso de ser seleccionados, hayan concluido totalmente el bachillerato previo a su inscripción con un promedio de 7.0 (siete punto cero), para ellos se deberá contar con un certificado original que lo acredite.

En caso de no entregar la documentación solicitada no se podrá hacer la inscripción. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En caso de no contar con él perderás el lugar que te fue asignado por tu resultado en el examen, de igual forma no podrán ser inscritos aquellos aspirantes que no cumplan con los requisitos solicitadas o que no los realicen en el tiempo establecido, misma situación que enfrentarán quienes no entreguen su documentación de forma presencial.

Los documentos tendrán que ser entregados en el Local de Registro de Aspirantes, ubicado en Avenida del Aspirante, casi esquina con Av del Imán, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, el día y hora será asignado por el sistema tras cumplir los pasos solicitados. La entrega será los días 28 y 31 de julio, del 1 al 4 de agosto de 2023.

Al cumplir con el paso anterior, se le entregarán a la o el seleccionado sus documentos de ingreso para que pueda cumplir con su inscripción en la Facultad, Escuela, Centro o Instituto, de acuerdo con su antecedente escolar, contando o no con algún registro en la UNAM.

La institución indicó que el examen diagnóstico de inglés no contará con ningún tipo de calificación, siendo únicamente para conocer los conocimientos que tiene el aspirante en el idioma, sin embargo, para quienes deseen conocer los resultados podrán hacerlo hasta el 3 de agosto en la Dirección de Gestión Estratégica y Primer Ingreso de la DGAE, ubicada al interior de Ciudad Universitaria.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 09:30 hrs a 14:30 hrs y de 17:00 hrs a 18:00 hrs, para ello tendrán que acudir con una identificación oficial vigente con fotografía.