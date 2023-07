Sergio acudió a una entrevista con el "Capi Pérez (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

Con su participación en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer suele estar en tendencia repetidamente. Además, durante la noche del pasado 20 de julio, una tierna sorpresa le llegó al exdiputado durante su estancia en el reality show, ya que su nieta Mila llegó de forma inesperada y desató lágrimas entre los integrantes.

Los integrantes se reunieron en la sala para recibir una misteriosa videollamada, donde se vio a Mila Mayer saludar a su abuelo Sergio. “Hola abuelo. ¿Cómo estás? Espero muy bien quería decirte que estoy muy emocionada porque soy Team Infierno y te extraño mucho”, saludó la pequeña.

Para ese momento, Mayer rompió en llanto y, tras percatarse que no era un mensaje en vivo, se mostró confundido ante la situación.

La aparición de la pequeña abrió una serie de dudas, ya que varios televidentes no sabían que el exparticipante de Solo para mujeres era abuelo y, mucho menos, que tenía hijos.

Es por ello que a continuación te decimos cómo está conformada la descendencia de Sergio Mayer y quiénes son los miembros de su familia que le han robado el corazón.

Sergio Mayer recibió la visita de su nieta Mila en La Casa de Los Famosos. (Captura de pantalla / Vix)

De forma imprevista, las puertas de La Casa de Los Famosos se abrió y Mila entró con un globo morado en su mano.

“Lloro porque tenía mucho tiempo de no verte, mi amor”, dijo Sergio.

Tras una emotiva visita y algunas cartas hechas a mano, la pequeña se retiró de La Casa y los artistas se quedaron con un tierno recuerdo.

Quiénes son los hijos de Sergio Mayer

Sergio Mayer conoció a Bárbara Mori en 1995, en aquel entonces, el actor de la Fea Más Bella tenía 29 años y la actriz 17. La interacción entre ambos comenzó a aumentar debido a que el actual participante de La Casa de los Famosos fue el representante de la famosa durante sus inicios.

Tras casarse, ambos tuvieron a Sergio Mayer Mori en 1998, actualmente la pareja se encuentra separada, pero el joven también decidió dedicarse a la industria del entretenimiento y se lanzó a la fama tras su protagónico en el Reboot de Rebelde.

La actriz uruguaya Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori. EFE/Kena Betancur/Archivo

En 2004, Sergio Mayer inició una relación amorosa con Issabela Camil y, aunque en un principio no sabían a donde los llevaría la vida. Actualmente los dos continúan casados y tienen dos hijas en conjunto: Antonia Mayer, quien tiene 17 años y también poco a poco se va abriendo paso en la industria.

Por otro lado está Victoria Mayer, quien es la más joven y la cual disfruta mucho de realizar deportes e ir a la escuela.

hijas sergio mayer e issabela camil (Instagram mayer.antonia)

Quién es la nieta de Sergio Mayer

Respecto a Mila Mayer, la pequeña nieta del exdiputado, ella es fruto de la relación que Sergio Mayer Mori mantuvo con Natalia Subtil.

Las diferencias entre ambos padres no sólo terminaron en una separación, sino en un conflicto público que aún perdura por cuestiones de la pensión alimenticia.

“Lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace dos Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca”, declaró Natalia a TVNotas en una ocasión.