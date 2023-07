Náufrago rescatado en México regaló a Bella, la perrita que lo acompañó

El náufrago rescatado decidió regalar a su perrita (Twitter/@Grupomar)

El náufrago australiano Timothy Lindsay Shaddock, quien fue rescatado después de haber permanecido tres meses a la deriva en el Océano Pacífico, optó por regalar a Bella, la perrita que le fue fiel durante travesía, que lo apoyó y acompaño el tiempo que estuvieron perdidos en el mar.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales y medios locales, su nuevo dueño será Genaro Rosales Sandoval, el capitán del barco atunero que rescató al náufrago. Además, detalló que el motivo por el cual prefirió regalar al canino, es para que no sufra más en traslados y pueda descansar.

En los últimos días se divulgó el caso de Timothy Lindsay Shaddock, el hombre de 54 años de edad en todo momento estuvo acompañado de una perrita, quien se quedó a su lado a pesar de la falta de comida y bebida. En medios locales, el australiano detalló que Bella es mexicana y que anteriormente intentó darla en adopción en repetidas ocasiones, sin embargo ella se negaba a separarse de él.

Ahora Bella vivirá en Manzanillo (foto:@jesuslozoya2/Twitter)

Después de ser rescatado por un barco en territorio mexicano, liderado por Ernesto Rosales, el hombre tomó la decisión de agradecerle al capitán de una forma un poco particular, pues decidió regalarle a su perrita Bella. Su nuevo hogar se ubicará en México, radicará en Manzanillo y su nuevo dueño será Genaro Sandoval, de acuerdo con la información que circula en la red.

La decisión que tomó causó controversia entre los internautas: “Al parecer es por trámites ante las autoridades, lo cual se me hace peor!!!! Porque los perritos se convierten en familia y mucha gente cree que no sufren al no estar con su dueño” y “Me parece mala onda que regale a la perrita, que le sirvió de compañía durante tres meses, seguramente platico mucho con ella para no volverse loco, espero que el capitán la quiera mucho”, fueron algunas de las respuestas que se pudieron encontrar.

¿Cómo sobrevivieron Tim Shaddock y la perrita Bella naufragando en el mar?

Tras meses de estar en la revida en aguas del Pacífico y sin mayor compañía que la canina Bella, Timothy Lyndsay Shaddock finalmente fue rescatado por una embarcación atunera cerca de la costa de Manzanillo, situada en el estado de Colima.

El marinero es originario de Sidney, Australia, quien salió de La Paz, Baja California, y tenía por destino la Polinesia Francesa durante el mes de abril, su trayectoria comenzó a bordo de su catamarán “Aloha Toa”, según los informes compartidos por el medio 9News.

Bella fue la perrita que acompañó a Tim durante su travesía (Twitter/@Grupomar)

Sin embargo, su travesía no salió como esperaba, ya que los cambios inesperados en el clima provocó un desastre y terminó varado sin rumbo, un mes después de haber zarpado, Tim y su acompañante fueron alcanzados por una intensa tormenta que logró destruir todos los dispositivos electrónicos que tenía a su alcance.

Debido a que quedó totalmente incomunicado, el hombre tuvo que encontrar la manera de sobrevivir y mantener a salvo a Bella. Ante ello, durante los meses que estuvieron perdidos ambos tuvieron que comer atún crudo y beber agua de lluvia para no fallecer.

Adicionalmente, tanto Shaddok como Bella tuvieron que cuidarse de los rayos del sol y de las altas temperaturas, con el fin de evitar en la mayor medida la deshidratación, lo cual lograron sobrellevar ya que se refugiaron bajo el toldo de la embarcación.

Durante el segundo fin de semana del mes de julio, el pequeño buque del australiano fue visto en altamar por un helicóptero que acompañaba a un barco atunero del conglomerado empresarial Grupomar. De acuerdo con los reportes, el hombre y la canina se encontraban a más de mil 200 millas de distancia del puerto más cercano.