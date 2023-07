“¿Sigue un segundo atentado en mi contra?”: Ciro Gómez Leyva reacciona al nuevo ‘golpe’ de AMLO | VIDEO

AMLO pidió exponer las disculpas de Ciro Gómez Leyva en las elecciones del 2018. (Captura)

Luego de haber sido objeto de un nuevo señalamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ciro Gómez Leyva respondió de manera directa y contundente al cuestionarle si lo que sigue tras las críticas vertidas en su contra es un nuevo atentado, tal y como lo sufrió en diciembre del año pasado.

Casi de manera simultánea, el periodista se refirió al pronunciamiento del mandatario federal que, en su conferencia matutina, exhibió un antiguo vídeo en el que el comunicador ofreció una disculpa pública tras presentar una encuesta con datos inexactos sobre la contienda presidencial EN 2012, y la calificó como “falsaria e hipócrita”.

“Ya que usted le fascina jugar a la hipótesis, a la conjetura, a la especulación (…) yo le pregunto, ¿qué sigue conmigo, presidente, un segundo atentado en mi contra? ¿Es lo que sigue después de escuchar sus palabras? ¿Nos metemos al juego de las especulaciones?”, reprochó el periodista este 19 de julio.

El periodista reprocha las nuevas críticas que hizo el presidente en su contra tras haber sido expuesto en la mañanera por disculpa "hipócrita y falsearia" Credito:youtube-Grupo Fórmula

De igual forma, el comunicador cuestionó la “superioridad moral” con la que el presidente supuestamente se desempeña para señalar la hipocresía en políticos, personajes o periodistas.

En ese sentido, Gómez Leyva recordó cuando mantenía una relación de cordialidad con AMLO en donde incluso, el entonces candidato presidencial le llamó de manera personal cuando su padre falleció o cuando le dedicó una amistosa dedicatoria escrita a mano en uno de sus libro.

“¿Y cómo sabe, y cómo sabe? (…) ¿Es tan sabio el presidente que detecta la hipocresía? Yo no estoy juzgando a las personas si te hacen un comentario o te escriben un texto, si son hipócritas o no. Yo no me siento, señor presidente, con esa superioridad moral para determinar qué es hipocresía y qué es verdad”, agregó.

Ciro Gómez Leyva y “la estrategia perversa”, según AMLO

Desde el estrado de su mañanera, el presidente volvió a exhibir al periodista y lo acusó de protagonizar una “actitud falsaria e hipócrita” durante los presidenciables del 2012. Además, se lanzó de nueva cuenta en contra de diversos medios de comunicación por “manipular a la ciudadanía” a través de encuestas que supuestamente benefician al bando opositor.

AMLO aseguró que las encuestas pusieron a Peña Nieto "en las nubes". (EDGARD GARRIDO / Europa Press)

De ahí que retomó y pidió exponer cuando el locutor de Grupo Fórmula — a nombre de su entonces televisora — pidió disculpas por “equivocarse” en un estudio que exorbitaba la diferencia entre el ex presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador en los comicios del 2012.

“Esta supuesta aceptación es un truco. Es una actitud falsaria e hipócrita. Imagínense lo que significa que más de 100 días estén informando que Peña Nieto iba por las nubes”, sentenció el tabasqueño y acusó un manejo tendencioso de la información.

“¿Ustedes creen que no sabían lo que estaban haciendo? Claro que sí. Fue una estrategia perversa para beneficiar a un candidato y un partido. (...) Pura hipocresía. No tienen autoridad moral”.

El presidente acusó al periodista de encabezar una "actitud hipócrita" en las elecciones del 2018

AMLO ataja con advertencia

La fuerte arremetida de López Obrador derivó luego de exponer en el Quién es quién de las mentiras la encuesta de México Elige que posicionó a Xóchitl Gálvez como la favorita del Frente Amplio por México (FAM).

Tras interrumpir a la presentadora Elizabeth Vilchis, el Jefe del Ejecutivo señaló al estudio como un intento por manipular a las y los electores rumbo a las elecciones 2024. Un deja vú, según su argumento, de lo acontecido en 2018 con el caso de Peña Nieto.

“Ahora retoman la misma estrategia. (...) Advertir a la gente que se cuiden de todas estas campañas falsas, medios y periodistas que no tienen ética, ni son honestos. Actúen de manera precavida, no se dejen engañar”, exhortó.