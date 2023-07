¡A dónde vamos a parar! Cobrador persigue a mujer que debe una pantalla y caso se hace viral

Portada deudora (Elgatoinformador/Tiktok)

Muchas personas acuden a las tiendas departamentales para poder comprar aparatos, productos que necesitan de forma diferida, ya que pagarlos en efectivo no siempre se puede por los diversos costos que se tienen.

El compromiso de muchos es cumplir en los tiempos establecidos que marcan los establecimientos y así evitar los intereses y los cobros de más, sin embargo esto no le importo mucho, ya que una mujer fue perseguida por un cobrador por calles de México.

Esta persecución quedó grabada y después se hizo viral en redes sociales, donde se puede ver como un hombre persigue en motocicleta a un mujer que va en la calle y se puede oír como dice: “yo voy a pagar cuando yo quiera y cuando yo pueda”, además pide que la deje en paz.

Sin embargo el motociclista es un cobrador y la chica le dice que no puede hacer eso (perseguirla) ya que no tiene ningún papel para que la pudieran embargar y aseguró que no debía tanto.

Graban el momento que un empleado de cobranza persigue a una mujer que debe 43 semanas de una pantalla que sacó a crédito (Elgatitoinformador/TikTok)

Pero resulta que el conductor de otro automóvil se dio cuenta e intentó ayudar a la mujer señalándole que se subiera a su unidad para que la dejaran de perseguir, aunque eso no resultó, ya que el cobrador sigue el carro por diversas calles y en algún momento logran emparejarse con la ventana del copiloto.

Hay un momento en que la voz de una persona se dirige al cobrador y le cuestiona cuánto le deben y la respuesta es que la mujer debe 54 semanas por una pantalla que sacó a crédito.

Ante ello, la respuesta del sujeto que está en el carro: “54 semanas, entonces si te mamaste, amiga”.

Las reacciones no se hicieron esperar, ya que hubo lamentaron la actitud tanto del cobrador como de la deudora, la usuaria @norafalcon56 escribió: “Pues las dos cosas están mal.. si no tienes para comprar, dejen de pedir fiado. Y por otro lado ese wey para que compañía trabaja?? Que hostigoso!”.

Mientras que @JosephNogs destacó: “muy mal por el cobrador, tan ridículo por que para eso hay vías legales, eso se llama acoso y es penado por ley, el cobrador hace su trabajo pero no es perseguir a la gente en la calle ni que fuera su dinero, el dia de mañana lo despiden y que se queda como burro”.

Las cifras de deudas en México

El 53.8% de los hogares (19.7 millones) tiene deuda no hipotecaria, es decir, tarjeta de créditos, créditos de nómina o personales, préstamos, etc. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con el Banco de México, realizó por primera vez el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH), donde señala que las deudas o pasivos de los hogares mexicanos, la ENFIH 2019 identifica que 56.9% de los hogares (20.9 millones) tiene algún tipo de deuda: 11.6% (4.2 millones) tiene una deuda hipotecaria y 53.8% de los hogares (19.7 millones) tiene deuda no hipotecaria, como tarjeta de créditos, créditos de nómina o personales, préstamos, etc.

En cuanto a la tenencia de deuda hipotecaria, del total de hogares del país 14.3% tiene deuda hipotecaria por la vivienda principal y 6.8% por deuda de otras propiedades (como de una vivienda distinta a la principal, locales, terrenos, oficinas, entre otros bienes inmuebles). Del valor total de la deuda de los hogares que asciende a 1.6 billones de pesos, la vivienda principal tiene el mayor peso en la distribución de la deuda con 38.7%, seguido de la deuda en otras propiedades. En conjunto, la deuda hipotecaria (bienes inmuebles) suma 55.4% del valor total de deuda.