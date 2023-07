¿Fue sincero? Maryfer Centeno analiza beso entre Wendy y Nicola: “No es de amigos”

Imágenes: Instagram / ViX.

La analista del lenguaje corporal emitió su opinión y su análisis sobre uno de los momentos más emocionantes que se han visto en La casa de los famosos durante los últimos días. Desde luego, se trata de “Wencola”, nombre con el que se le designa a la supuesta relación entre Wendy Guevara y Nicola Porcella. A pesar de que entre ambos ya hubo acercamientos, en esta ocasión, durante la fiesta del viernes, la pareja protagonizó un pequeño beso que se percibió bastante cercano y sincero.

Sin embargo, nadie puede ser más objetivo para analizar la situación más que Maryfer Centeno. La famosa grafóloga, que adquirió fama gracias a sus apariciones en televisión, ahora se ha convertido en una favorita de las redes sociales. Y es que constantemente analiza momentos mediáticos, relevantes o de interés para las audiencias, despejando así todas las dudas y revelando detalles muy interesantes que otros no habrían podido descubrir a primera vista.

¿Fue un beso sincero o de juego?

En este caso, se ocupó de analizar el beso entre Wendy y Nicola. Mientras se desarrolló la fiesta del pasado viernes con temática de playa, luego de beber alcohol y de varias risas, los participantes organizaron sus tradicionales besos de tres, que a veces también se convierten en “de cuatro”. Así en un momento Apio, Barby, Wendy y Nicola protagonizaron un acercamiento, pero entre juego y juego, la cámara del celular que les prestan exclusivamente para tomar fotos en la fiesta, capturó un “quico” entre los dos últimos, pesar de que el juego era entre cuatro participantes.

“Ahora sí ya se besaron Wendy y Nicola, vean nada más”, explica Maryfer en su video. “Y los dos cierran los ojos. ¿Por qué cerramos los ojos al besarnos? Bueno, cuando un beso es sincero, generalmente se cierran los ojos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita concentrarse en algo, en este caso en un estímulo sensorial, no en un estímulo visual. Por su parte, Wendy tiene los ojos entreabiertos, mientras que Nicola si los tiene totalmente cerrados. Una, puede ser, porque le gusta mirarte, pero también porque quiere mantener el control de la situación, es como alguna especie de quiere tener el control, el dominio total, por eso no cierra los ojos”.

Centeno también se fija en que ambos participantes celebran posterior al momento. Pero sobre todo Wendy muestra un rostro con tensión y satisfacción, lo que revela que de alguna manera supo que aquel beso fue un tanto distinto al de otros juegos. La experta en análisis corporal continúa:

“Ahora, quiero que vean como al final ella hace una expresión de satisfacción y de mucha tensión, es como ‘lo logré, lo logré, lo logré'. Entonces, yo sí creo, yo sí creo la verdad, que si vimos lo que todos, que en efecto esto es un beso, hay una duración, vamos a ver. Es un quico, ¿verdad? es un quico”.

No obstante, luego de analizar el video en cámara lenta y de regresarlo y pausarlo, Maryfer Centeno se percata que hay un detalle todavía más importante. Se observa como Nicola mueve la cabeza hacia Wendy e indudablemente busca la boca, ignorando así a Apio y a la Barby Juárez.

“Él mueve la cabeza hacia ella, por supuesto, él mueve la cabeza hacia ella”, dijo Centeno con emoción. “Él mueve la cabeza hacia ella, mira, empieza junto a la boca, pero después él mueve la cabeza hacia donde está la boca. Entonces aquí se completa el beso y hacen ‘ay ay ay’.

La grafóloga concluyó su análisis con la advertencia de que lo capturado por aquel video, no muestra un comportamiento “de amigos”. Asegura que esto se trata de algo llamado “atracción”.

“Entonces, a ver, a ver, dime tú qué opinas”, le pregunta Centeno a su audiencia. “¿Te llevas así con tus amigos? Porque yo no, yo no, yo no. Esto no es de amigos, esto es atracción, esto es pues que se gustan”.