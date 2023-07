FMF reveló cuándo habrá nuevo director para la selección mexicana

La FMF empezará el proceso para elegir al nuevo DT que estará con la selección mexicana para el Mundial de 2026 (USA TODAY/Kirby Lee)

El objetivo se logró, Jaime Lozano regresó la Copa Oro a México luego de que la selección nacional derrotó 1 - 0 a Panamá en la final de la Copa Oro 2023 Concacaf. Pero ahora el siguiente paso será el de definir al próximo entrenador que se quedará hasta el proceso mundialista 2026.

Te puede interesar: Con memes, la afición pidió que Jimmy Lozano siga en el Tri

Ante tal panorama, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer cuánto tiempo pasará para que finalmente las autoridades deportivas definan el futuro del equipo azteca, y así convertir el proyecto en un buen equipo que inspire confianza a la afición y a los jugadores.

En su llegada a la Ciudad de México, el presidente de la FMF se tomó unos minutos para hablar con la prensa y dar a conocer los pormenores sobre el proceso de elección de director técnico. Según explicó ante diversos medios, la fecha límite que tienen pensado es que antes del mes de septiembre ya puedan definir al técnico que se quedará al frente del Tri.

Jaime Lozano es uno de los entrenadores favoritos para quedarse en el cargo de DT para el Mundial 2026 (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Y es que ante la pregunta “¿cuándo habrá director técnico para la selección mexicana?”, Ivar Sisniega calmó las ansias que se han generado tras el título de la Copa Oro, por lo que aclaró que a lo largo de esta semana, la FMF platicará el proceso de elección para nombrar al entrenador y después realizar el proceso debido para llegar a una elección en común.

Te puede interesar: FMF aclaró el futuro de Jimmy Lozano y de la selección mexicana

Además, cuando el presidente de la FMF encaró la pregunta de si hay algún plazo para tener director técnico, se limitó a decir lo siguiente:

“No, pero pensemos en dos, tres semanas a más tardar. Queremos simplemente agotar los procesos y tener un criterio claro y bien definido”

El presidente de la FMF dejó en claro que en estos días se reunirán para determinar el método de elección. “Por ahora, en esta semana nos vamos a enfocar del proceso que queremos seguir para tratar de hacerlo de la mejor manera posible”, apuntó ante la prensa en su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El presidente de la FMF aseguró que iniciarán el proceso para elegir al nuevo DT de la selección mexicana (Video: ESPN)

¿Jimmy Lozano se quedará como DT de la selección mexicana?

Con el destacado trabajo de Jimmy al frente de la selección, Ivar Sisniega no descartó que Lozano sea uno de los posibles candidatos al cargo, pero no quiso favorecerlo para quedarse en el banquillo del conjunto azteca. Pese a que tiene un buen recibimiento de la afición y los jugadores, la FMF no lo pone como favorito.

Te puede interesar: Panamá buscará ganar su primera Copa Oro en una final inédita ante México

El presidente de la Federación se limitó a agradecer lo que hizo el técnico medallista en Tokio 2020, pues cumplió su palabra de ganar la Copa Oro, pero su victoria no condicionaría su continuidad en el Tri, según el presidente de la FMF.

“Estamos muy contentos con el resultado, quedamos muy agradecidos con él por el cambio que generó en el grupo él y todo su cuerpo técnico, estamos contentos, al igual que los jugadores”, señaló.

El presidente de la FMF aseguró que el futuro de Jaime Lozano no dependerá de su resultado en Copa Oro Crédito: @FMF

Por otra parte, el representativo de la FMF recordó el video que anteriormente publicaron, en el que dejaron en claro que el resultado de la final de la Copa Oro no determinaría o influiría en la decisión de los directivos para nombrar a un nuevo DT. Pidió paciencia a los procesos que quieren iniciar en la FMF, así que sostuvo que cuando llegue el momento darán a conocer más detalles

“Denos chance de agotar el proceso, de hablar de los criterios y con eso le daremos pronto la noticia del técnico, del cuerpo técnico, queremos armar una estructura sólida y completa”, finalizó.