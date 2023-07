La burla de Xóchitl Gálvez a AMLO y a sus “corcholatas”

AMLO se ha lanzado contra Xóchitl Gálvez en distintas ocasiones | Captura de pantalla gobierno federal/ Instagram Xóchitl Gálvez

La aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y con las “corcholatas” del oficialismo ante las recientes descalificaciones contra ella.

La aún senadora del Partido Acción Nacional (PAN) fue cuestionada ante las recientes declaraciones del primer mandatario federal, donde señalaba que iniciaría una investigación exhaustiva a las empresas de la blanquiazul para “evidenciar” actos de corrupción, sobre todo ante el inicio de su proceso de elección con miras a las elecciones del 2024.

Por su parte, Gálvez Ruiz ironizó con la situación, asegurando que el titular del Ejecutivo federal “tiene miedo”, y por ello busca crear controversia con ella. No obstante, reafirmó que no encontraría nada qué exponer y no tendría de “donde agarrarla”.

“¡El presidente tiene miedo, tiene miedo, y ya se le notó! (...) no tiene de donde agarrarme, no me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT, así viole la ley”, destacó a los medios.

Xóchitl Gálvez y el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Pero las declaraciones irónicas de la senadora no pararon ahí, pues en tono de burla recordó la famosa frase de la cantante Shakira, para reafirmar su confianza en el tema y señalar que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“Yo facturo, yo no lloro. Mi empresa es legal desde hace 31 años. No tengo nada de qué avergonzarme”

Aunado a estos, la panista insinuó que la postura del presidente de la República se debe a que sus “corcholatas” no generan temas de conversación y descalificó sus recientes giras por las distintas entidades.

“Sus corcholatas son de flojera. No son divertidas, no levantan, hacen más de lo mismo, con la misma estrategia”, aseveró.

Como una contra respuesta, la senadora del blanquiazul cuestionó los ingresos del primer mandatario federal, quien, según Gálvez Ruiz, hasta la fecha no ha aclarado las investigaciones sobre la casa de 100 mil pesos mensuales de su hijo en Houston, Estados Unidos. En este sentido, volvió a criticar los contratos de la empresa extranjera —que permitió la renta del condominio—y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Xóchitl Gálvez celebra a José Ramón López Beltrán por un año de la “Casa Gris” (Foto: Especial/@Cuartoscuro/@XochitlGalvez)

“Mis hijos trabajan en mi empresa. Yo me preguntaría ¿qué hacen sus hijos? que nos cuente de dónde sale la renta de 100 mil pesos para la casa gris en Houston. Que nos digan cómo Baker Hughes con Pemex Internacional, para que haya llegado su hijo a vivir ahí. " apuntó.

AMLO contra Xóchitl Gálvez

La controversia entre el titular del Ejecutivo federal y la senadora del PAN se puede registrar desde meses atrás, cuando Xóchitl Gálvez interpuso una serie de quejas para poder asistir a la Mañanera y hacer efectivo su derecho de réplica ante las menciones del mandatario.

No obstante, los enfrentamientos discursivos entre ambos funcionarios se intensificaron desde que la panista levantó la mano para competir por la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, antes Va por México.

Las empresas a investigar de la senadora (Fotos:Cuartoscuro)

En distintas ocasiones, desde su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel ha asegurado que el bando opositor no cuenta con algún perfil fuerte para competir en las elecciones del 2024, por lo que “tuvieron que designar” a alguien que fuera distinto a los que representa.

Aunado esto, el presidente cuestionó a la senadora sobre las empresas particulares que tiene y sus supuestos contratos y relaciones comerciales registradas en el sexenio de Vicente Fox Quezada (2000-2006) cuando ella había sido funcionaria pública.

“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1. 400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviado al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente.”, destacó AMLO en redes sociales.