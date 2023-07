El momento más humilde de Kabah: la vez que rechazaron una canción que después OV7 convirtió en un hitazo

Spotify.

Todos aquellos que tengan más de treinta años seguramente recuerdan con cariño los tiempos dorados de Kabah y OV7, dos grupos de la escena musical juvenil que protagonizaron una especie de rivalidad muy extraña, que en muchas ocasiones fue alimentada sobre todo por sus fans. Muchos recuerdan aquello, pero pocos saben que en lo comercial sí existía una preocupación en ambos bandos y que hubo una ocasión en la que el grupo liderado por Kalimba ganó una batalla.

Te puede interesar: Ari Borovoy habló sobre el fin de OV7 y cancelación de su bioserie: “Siempre fui ajeno”

Y es que recientemente se reveló que hubo una canción muy importante que Kabah rechazó y que más tarde OV7 grabó e interpretó con mucho éxito. Se trata de un episodio que el grupo de María José recuerda todavía con mucho arrepentimiento.

Kabah y OV7 fueron dos agrupaciones pop que se desempeñaron más o menos por la misma época. Su periodo de rivalidad más importante sucedió durante finales de los noventa y principios del nuevo milenio. Aunque a decir verdad, ambos manejaban conceptos un tanto distintos. Mientras que el grupo de Ari Borovoy contaba con un sonido pop más relajado y bailable, la banda de donde proviene Apio Quijano siempre buscó ser más vanguardista y con sonidos un tanto más electrónicos.

Te puede interesar: El K-pop muestra su fuerza en México: descubre lo más popular en iTunes

Las diferencias conceptuales entre ambos grupos se podían observar con facilidad tanto en los sonidos, como en la estética de sus videos, e incluso en la forma que vestían. Precisamente aquellos rasgos de concepto fueron lo que llevaron a Kabah a rechazar una canción que se convirtió en ganadora.

¿Qué fue lo que sucedió?

@ov7oficial.

Según relató recientemente Daniela Magún en el programa Netas Divinas, Kabah vivió su momento más humilde hace ya varios años cuando rechazaron la propuesta de realizar una canción. Se trataba de una oportunidad muy importante, sobre todo porque dicha melodía sería el tema central de una telenovela que se antojaba exitosa.

Te puede interesar: Niurka arremetió contra Bobby Larios: “Su último suspiro voy a ser yo”

“Hace muchos años estábamos en un buen momento de éxito, estábamos por lanzar un disco y nos ofrecieron un tema de novela, una novela que iba a ser muy importante”, dijo Daniela.

Todos los miembros de Kabah se emocionaron bastante con al idea, pero cuando escucharon la canción todos decidieron al unísono que aquella canción no empataba con su “concepto artístico”.

“La verdad montados en un trip que no nos correspondía. Ahorita lo veo así”, confesó Magún. “Nosotros dijimos ‘Si no es esta canción nuestra que proponemos, no es’, y era una oportunidad muy valiosa”.

Al final perdieron la oportunidad y más tarde se dieron cuenta que los productores de Televisa acudieron después con OV7, quienes aceptaron la propuesta gustosos. La mencionada canción se convirtió en un “exitazo”, detalló Magún, quien también aseguró que este incidente “hasta la fecha me hace ruido”.

¿De qué canción se trataba?

Televisa.

Aunque Daniela Magún aseguró en el programa que el tema en cuestión era “Shabadabada”, los fans de ambos grupos la corrigieron a través de redes sociales, porque aquella nunca fue el tema principal de ninguna telenovela.

Sin embargo, sí lo fue “Enloquéceme”, canción que grabó OV7 y salió en todos los capítulos de la telenovela Locura de amor que se estrenó en el año 2000. Dicha melodía se ha convertido en uno de los clásicos del grupo y uno de los más recordados para una novela.

Magún continuó diciendo que en aquel momento estaban montados en su macho y aquella mala decisión sí fue algo que les repercutió muy fuerte de manera laboral.

“Creo que nunca lo había contado públicamente porque sí nos pesó a los Kabah muchos años”, dijo. “Ya no nos pesa, ya pasaron mil cosas, ya hoy en día las canciones de los 90 son de todos, pero en ese momento fue una mala decisión”.

Por fortuna el año siguiente Kabah enmendó el error y grabó la canción para la telenovela Amigas y rivales que llevaba justamente el mismo nombre. El grupo está integrado por María José Loyola, Daniela Magún, Sergio O’Farril, Federica Quijano, René Ortiz y Apio Quijano, quien actualmente se encuentra al interior de La casa de los famosos.