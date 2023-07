¡Saca tu morralla! Esta es la lista de monedas que dejarán de circular este 2023

Estas son algunas monedas en proceso de retiro. (Ilustración Jovani Pérez)

Si tiene algunas monedas guardadas en ceniceros, cajones o en cualquier otra parte de su hogar, será mejor que las cambié o revisé cuáles son, pues a partir de este año se anunció que serían retiradas del mercado.

Te puede interesar: Cuál es la moneda de baja denominación que se vende en casi 100 mil pesos por internet

Se trata de más de cinco ejemplares de entre 10 centavos y 100 pesos que debido a su antigüedad, están clasificados como piezas en proceso de retiro. Esto no quiere decir que ya no tendrán validez, es decir, sí podrán seguir utilizándose para hacer transacciones, pero una vez que llegan a los bancos se recogen y ya no se entregan nuevamente al público.

Ante ello, el Banco de México (Banxico) recordó a los usuarios que este tipo de monedas se pueden canjear en las más de 8 mil sucursales bancarias disponibles en todo el territorio nacional.

Te puede interesar: Cuál es la moneda conmemorativa que se vende en casi un millón de pesos en línea

La institución anunció que se trata de ocho monedas que pertenecen a la familia C, así como 3 más que forman parte de la familia B.

Algunas personas venden monedas por internet. (Jovani Pérez)

¿Cuáles son las monedas que dejarán de circular?

*Familia C

Te puede interesar: ¿En cuánto se vende la colección de 7 monedas actuales de 20 pesos?

*Moneda de 10 centavos (se puso en circulación el 1 de enero de 1996)

*Moneda de 20 pesos - Señor Fuego (se puso en circulación el 3 de abril de 2000)

*Seis monedas con un valor nominal de 100 pesos, las cuales son conmemorativas por los siguientes acontecimientos:

-Por el 180 aniversario de la unión de los estados de la República Mexicana en una federación

-400 aniversario de la primera edición de la obra literaria “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra

-80 aniversario de la fundación del Banco de México

-470 aniversario de la Casa de la Moneda

-100 aniversario de la Reforma Monetaria

-Bicentenario del natalicio de don Benito Juárez

Algunas piezas se venden en línea. (Foto: Infobae)

*Familia B

-10 centavos (se puso en circulación en enero de 1993)

-20 nuevos pesos (en circulación 1993)

-50 nuevos pesos (también se puso en circulación en enero de 1993)

En ese sentido, hay que recordar que algunos de estos ejemplares se han localizado a la venta a precios estratosféricos por una plataforma de internet. Tal es el caso de un ejemplar de 20 pesos y una más de 10 centavos.

Aunque el Banxico ha dicho que los ciudadanos pueden comercializar sus billetes o monedas al costo que prefieran, pues son de su propiedad, lo ideal es contactar a un especialista, ya sea en una tienda de numismática (algunas sucursales se encuentran en el Centro de la CDMX) o bien, acudir a cualquiera de las sucursales bancarias que existen en el país.