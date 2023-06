Cuáles son las dos monedas que dejarán de circular y se venden hasta en 130 mil pesos en línea

Las dos monedas forman parte de la familia C. (Foto: Jovani Pérez)

Día con día, decenas de personas comercializan sus monedas o billetes a precios muy elevados por una plataforma de internet, tal es el caso de algunos ejemplares que, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), a partir de este año dejarían de circular, es decir, una vez que lleguen a las sucursales bancarias serán retenidas.

El Banxico anunció que no perderán su valor; sin embargo, una vez que ingresen a los bancos se recogerán y ya no serán dadas al público. Se trata de una resolución de la institución bancaria, por lo que podrá seguir realizando transacciones con las monedas en proceso de retiro mientras no lleguen a los bancos.

Ante ello, en está ocasión daremos a conocer en cuánto se venden dos monedas que según el Banco de México iniciaron con su proceso de retiro desde enero de este año y se ofrecen juntas hasta en más de 100 mil pesos.

En ese sentido, hay que recordar que las personas pueden vender sus monedas o billetes al costo que prefieran, ya que se trata de objetos de su propiedad, pero los expertos piden acudir a una tienda de numismática para conocer el precio real del ejemplar.

La moneda de 10 centavos se ofrece en internet. (Mercado Libre)

¿Cuáles son las monedas?

*Moneda de 10 centavos

Nos referimos a la pieza con denominación 10 centavos, pero que se puso en circulación el 1 de enero de 1996.

Es circular, canto liso, fue acuñada en acero inoxidable y forma parte de la familia C, grupo de piezas que se introdujo en 1996, para concluir el cambio de unidad monetaria. Estas piezas están expresadas en “pesos” de la unidad monetaria actualmente en vigor y tienen características similares a las monedas de la familia B.

A su anverso se observa el tradicional escudo nacional del águila devorando a una serpiente y la frase “Estados Unidos Mexicanos”.

En su reverso fue plasmado el número 10 al centro de la moneda, el símbolo de centavos, año de acuñación, símbolo de la casa de la moneda y una estilización del Anillo del Sacrificio de la Piedra del Sol.

Este ejemplar se ofrece hasta a la fecha hasta en 90 mil pesos, según una persona que compartió la imagen por el sitio de Mercado Libre.

Moneda de Señor Fuego. (Mercado Libre)

*Moneda de 20 pesos cambio de milenio - Señor Fuego

La pieza se puso en circulación el 3 de abril de 2000. Lleva la representación prehispánica de Xiuhtecuhtli, mejor conocido como “Señor del fuego, Señor del año”, el cual se observa sosteniendo en sus manos la antorcha con la inscripción “Fuego nuevo”.

En la misma cara de la moneda lleva también el símbolo de pesos “$”, el número 20, inscripción Xiuhtecuhtl, año de acuñación, así como una gráfila discontinua.

Este ejemplar tiene un costo de hasta 50 mil pesos por la plataforma de Mercado Libre, de acuerdo con un usuario que subió la fotografía.

Hay que recordar que, de acuerdo con especialistas, antes de comprar o vender una moneda, lo ideal es visitar a un experto o tienda de numismática para conocer los elementos que debe contener para poder aumentar su valor. Decenas de internautas comercializan monedas o billetes de diversas denominaciones a costos extraordinarios, tal es el caso de algunas con valor nominal de 20 pesos.