¿Qué estado de la República quieres visitar ? Volaris ofrece vuelos desde 99 pesos

Volaris anunció descuentos para 40 nuevas rutas. (Foto: Reuters)

La aerolínea Volaris ofreció una serie de vuelos para viajar con un precio desde 99 pesos. De acuerdo con la empresa, en su lista de nuevas rutas, incluyó la de Culiacán - Puerto Vallarta al mismo precio y con la intención de seguir reforzando la conectividad aérea.

Te puede interesar: Nuevas rutas aéreas para disfrutar Oaxaca, la Guelaguetza 2023 y las playas del Pacífico

“Volaris te da más descuentos para que vueles a los lugares más asombrosos de México. Aprovecha nuestra tarifa y reserva ya”, reiteró la compañía a través de su red social de Twitter.

Se trata de al menos 40 rutas áreas nuevas, de las cuales, siete de ellas son con destino a Culiacán.

Un avión de Volaris en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Benito Juárez en Ciudad de México. (Foto: Reuters)

¿Cuál es la lista de nuevas rutas con un precio desde 99 pesos?

-Desde León hasta Acapulco clase sencilla (99 pesos)

Te puede interesar: AICM suspendió sus operaciones por tormenta eléctrica

-Culiacán - Hermosillo (Desde 78 pesos)

-Culiacán - Puerto Vallarta (78 pesos)

Te puede interesar: En el primer semestre la cantidad de pasajeros de cabotaje creció 5,9% con relación a la prepandemia

-Culiacán - Querétaro (78 pesos)

-Culiacán - Monterrey (99 pesos)

-León - Acapulco (99 pesos)

Para revisar la lista completa de las 40 nuevas rutas y viajar a diversas partes del país, los interesados podrán acceder al siguiente enlace. Aquí

La aerolínea aseguró que con estos beneficios las personas podrán llegar a gran variedad de destinos y disfrutar de sus icónicas playas de arena dorada y aguas cristalinas como las de Acapulco, así como admirar las impresionantes vistas panorámicas y disfrutar de la vida marina de Mazatlán, entre otros.

Pasajeros caminan junto al logotipo de la aerolínea mexicana. (Foto: Reuters)

Hay que recordar que para viajar, las aerolíneas piden ciertos requisitos relacionados con su equipaje. En este caso los precios pueden ser consultados en la siguiente plataforma. Aquí

Volaris explicó: “En viajes nacionales e internacionales, únicamente con Zero, podrá agregar un equipaje de mano a su reservación que no exceda de las medidas máximas permitidas: 55 x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto). El peso combinado del artículo personal y equipaje de mano no debe superar 20 kgs”

También recordó agregar el equipaje de mano extra a su reserva al comprar sus vuelos para evitar gastos inesperados en el aeropuerto. ¡Planea con tiempo y ahorra!

En el caso del equipaje documentado, tendrá un costo adicional y podrá llevar en total hasta 5 maletas documentadas de máximo 25 kg y 158 cm totales (largo + ancho + alto) cada una.

En caso de exceder el peso o las medidas permitidas, aplicará un cargo por sobrepeso. El máximo permitido en sobrepeso es de 45 kg.