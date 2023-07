Bárbara de Regil y su hija Mar juntan sus lenguas en polémico VIDEO y en redes las ‘destrozan’: “No es normal”

Bárbara de Regil y Mar de Regil se fueron de fiesta (tiktok barbara de regil)

Bárbara de Regil es una de las actrices más polémicas de la televisión mexicana, sin embargo, en redes sociales siempre enseña la estrecha relación que mantiene con su hija Mar.

Y es que, la artista de Rosario Tijeras se embarazó cuando tenía 16 años, por lo que ahora que Mar ya está en la universidad, no se ven tanto la diferencia de edad entre ambas.

Esto hace que las dos suelan ir a sitios juntas a divertirse, como fue el caso reciente en donde acudieron a una fiesta sin saber que se verían involucradas en una fuerte polémica por realizar un video para sus redes sociales.

Cómo es el video de Mar y Bárbara de Regil

Fue a través de Tiktok donde Bárbara de Regil publicó un clip en donde se le ve a ella y a su hija bajo lo que presuntamente serían los influjos del alcohol.

“Terminando la party, espera al final”, se lee en la descripción.

Madre e hija causaron polémica en Tiktok (Credito:Tiktok@barbara_deregil212)

En el video se observa como las dos mujeres están moviendose al ritmo de una canción que dice “Estamos fenomenal”.

No obstante, lo que llamó la atención de los usuarios fue que casi al terminarse el audiovisual se puede observar como Mar y Bárbara juntan sus lenguas al punto de que estas casi se tocan.

Usuarios en redes sociales inician un debate al respecto

Las reacciones ante este momento no se hicieron esperar y algunos cibernautas se mostraron desconcertados.

“Wey es tu hija, no tu amiga, no tu hermana, no una fulana es tu hijaaaaaa”. “Pues no es tan normal el tacto de lengua entre madre e hija, igual si fuera el papá se ofenderían, no es lo típico pero cada quien”. “Qué cringe”. “No voy a negar que me gustó, pero si está raro”, son algunas de las menciones que aparecieron.

barbara de regil y mar de regil (Foto: Ig marderegil._)

Sin embargo, no fue todo malo para las creadoras de contenido, ya que algunos de sus fans las defendieron.

“Para los que no saben fue cumpleaños de Bárbara, y ademas que les importa ellas siempre se ven super feli”. “Para las que están comentando, muy problema de ellas en como se lleven. Cada quien tiene sus crianzas, acuerdos, en cómo se llevan .... etc”, escribieron otros usuarios de Tiktok.

¿Golpearon a Mar de Regil?

Además de este escándalo, en días recientes, Mar de Regil estuvo en el ojo público pues comenzaron a circular rumores de que se habría peleado con una persona.

El incidente ocurrió durante la madrugada y fue capturado en una grabación que comenzó a circular en las redes. Testimonios de supuestos testigos aseguran que la agresión fue llevada a cabo por una mujer rusa y que la hija de la famosa habría sido la causante de la confrontación.

Hasta el momento, la influencer no ha dado ninguna declaración al respecto.