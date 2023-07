¡Adiós, Miguel Hidalgo! Esto sabemos sobre la salida de los billetes de mil pesos

(Foto: Billete de mil pesos/Banxico/México)

Este año ha estado marcado por la despedida de diversos modelos de billetes entre ellos, el de mil pesos lanzado en 2008 y perteneciente a la familia F. Estás son algunas preguntas que existen alrededor de la salida de este papel moneda.

Cuál es el billete que dejará de circular

El papel moneda que se retirará este 2023 está protagonizado por el rostro del héroe de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla en el anverso y por la Universidad de Guanajuato en reverso. Fue lanzado en 2008 y sus colores predominantes son el rosa y el morado y cuenta con al menos once elementos de seguridad para evitar su falsificación.

Una de sus particularidades es que cuenta con diseños impresos con tinta fluorescente que brilla en la oscuridad. Además, la capilla y la torre derecha de la iglesia ubicadas en la esquina superior izquierda cambian de color al inclinar el billete hacia adelante y atrás.

Es probable que su salida de las transacciones habituales no sea lamentada por la población, ya que, según datos emitidos por el Banco de México (Banxico), estos son de los menos populares entre la población, y es que muchos comercios no suelen aceptarlos.

Cuándo dejarán de circular los billetes

La salida de circulación de este papel moneda fue anunciada hace algunas semanas por el Banxico, es decir, el proceso ya comenzó. Esto significa que cuando los billetes de Miguel Hidalgo lleguen a los bancos estos serán separados y posteriormente depositados en el Banco de México en donde permanecerán para no volver a ser entregados al público.

Si bien estás acciones ya están siendo efectuadas, ello no significa que el billete ya no se puede usar, es decir, en caso de que una persona posea uno de estos modelos podrá efectuar sus compras o transacciones con normalidad, ya que el hecho de que salgan de circulación no significa que los billetes pierdan su valor nominal.

Cómo es “nuevo” billete

Desde noviembre de 2020 fue lanzado el nuevo billete de mil pesos, en el anverso del mismo se pueden ver las caras de tres importantes figuras de la Revolución en México: Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán.

En tanto en el reverso se aprecian elementos de las selvas húmedas de la Antigua Ciudad Maya, ubicada en Calakmul, Campeche, en medio de ese ecosistema se encuentra un jaguar.