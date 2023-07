¿Es venenoso? Así es el Dragón de Komodo, animal hallado en calles de Celaya | FOTOS

En la mordida del Dragón de Komodo, el reptil inyecta un fuerte veneno para que su presa muera desangrado (Archivo)

Muchas personas se han preguntado qué tan peligroso y mortal puede ser para el ser humano un ataque del Dragón de Komodo, una de las especies más grandes y longevas que han existido en el planeta.

En México, esta especie es considerada como exótica, ya que esta tiene su hábitat principal en el archipiélago Indonesio, llegando a medir de 2 a los 3.1 metros de largo, por lo cual verlo en calles de Celaya Guanajuato en días pasados sorprendió a la ciudadanía de ese lugar.

Después de los reportes, las autoridades capturaron al ejemplar de apenas 60 centímetros de tamaño y fue resguardado por la Procuraduría Federal de Protección de Medio Ambiente (PROFEPA) sin que nadie saliera herido.

Mordida peligrosa para el ser humano

Foto de dragones de Komodo en el zoológico de Surabaya, en Indonesia. (REUTERS/Prasto Wardoyo)

Mucho tiempo se creyó que este lagarto mataba a su presa causándole septicemia, es decir, que los infectaba con su mordida de forma grave y generalizada con una bacteria muy tóxica. Sin embargo, científicos de Australia señalaron que el Dragón de Comodo inyecta con sus dientes el veneno con el cual su víctima morirá desangrada.

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), (Actas de la Academia Nacional de Ciencias), confirma esta teoría. El doctor Stephen Wroe de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia y uno de los resposables del estudio, señaló que la teoría de que el Dragón de Komodo mataba a su presa utilizando una bacteria que tenía en su boca, “está equivocada”.

“El dragón es extremadamente venenoso. Tiene glándulas salivales modificadas que liberan agentes hipertensivos y anticoagulantes que, en combinación con una sofisticada adaptación craneal y dental, le permite matar grandes animales con un rápido desangrado”, destacó el científico.

Un dragón rodeado de turistas en el Parque Nacional de Komodo (Adam Dean/The New York Times)

Mientras las modedura de este reptil la realiza con sus 60 dientes extremadamente cerrados, los cuales puede sustituir de manera constante durante toda su vida.

Si una persona es mordida por un Dragón de Komodo y se atiende a la brevedad la herida, se puede sobrevivir a este tipo de ataques, sin embargo se debe actuar con la mayor rápidez, ya que el veneno y las bacterias ya se han introducido en la sangre.

Por tanto, si hay un ataque de un varano a una persona, se debe buscar atención médica urgente para que se le administren los medicamentos correspondientes y poder salvar la vida, ya que hay casos, donde han sobrevivido a los ataques de estos reptiles.

Entre las acciones que deberán seguir en el tratamiento médico, será el drenaje constante de la herida, la toma de antibióticos potentes y varias curaciones diarias, entre otros cuidados.