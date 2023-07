¿Cuál es la multa en CDMX por dejar un carro abandonado en la calle?

Los autos en abandono tienen que ser denunciados. (Foto: Cuartoscuro)

Un vehículo en abandono ya sea por tener plaga, derivado de la delincuencia o por el motivo que sea, entorpecen la circulación tanto de vehículos como de transeúntes. Sin embargo, si la autoridad en la Ciudad de México se percata de que es el dueño de la unidad, entonces tendrá que pagar una multa.

De acuerdo con el Art. 35 del reglamento de tránsito de la CDMX, se trata de un acto que no está permitido, ya que suelen generar focos de infección, malos olores o fauna nociva.

“Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre inservible, destruido o inutilizado”, dicta el reglamento.

Según la información los autos que suelen tomarse como estado de abandono son aquellos que no sean movidos en al menos 15 días, no se encuentren en posibilidades de circular, no cuenten con el permiso correspondiente, entre otros.

La multa va de los mil a los dos mil pesos. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuál es la multa por dejar un carro en el abandono?

El castigo va de las 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida Actualizada (UMA), es decir, entre mil 37 pesos y 2 mil 74 pesos.

En estos casos, personal asignado de las alcaldías donde se encuentre la unidad, deberán hacer la remisión o remolque del auto.

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, las personas que descubran un vehículo en estás condiciones, podrán hacer la denuncia o reportarlos de la siguiente manera.

-Llamar a Locatel (56 58 11 11) o al teléfono de emergencia 911

-Reportar a través de las redes sociales o páginas oficiales del gobierno

Sin embargo, se requiere tener a la mano la ubicación exacta de la unidad, datos del vehículo, tales como: marca, modelo, placa, color, entre otros.

Una vez que se realiza el reporte, personal autorizado y grúas tendrán que acudir al sitio para llevar a cabo el levantamiento del mismo e iniciar el proceso de chatarrización.

Personas del gobierno debe realizar el proceso de remoción de las unidades. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo es el proceso?

-Luego de 10 a 15 días del plazo que se da, procederá a llevar el automóvil al depósito vehicular donde estará por al menos 30 días.

-En caso de no ser reclamado en ese tiempo por ningún ciudadano, entonces pasará al proceso de chatarrización, que dirige la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde después será destruido y fundido en metal.

Autos chocolate

Por otra parte, recientemente la SSC dio a conocer que aplazó el período para llevar a cabo la regularización de los autos chocolate, es decir, aquellos que se compran en países en el extranjero como es el caso de Estados Unidos.

Sobre el caso, Rosa Icela Rodríguez anunció que el período para hacer el trámite de regularización se ampliará hasta el 30 de septiembre. Y es que la SSPC había anunciado como fecha límite el 30 de junio para realizar el proceso.