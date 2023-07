Ari Borovoy habló sobre el fin de OV7 y cancelación de su bioserie: “Siempre fui ajeno”

Borovoy desconoce por qué se canceló la bioserie de OV7 (Foto: Instagram)

Luego de que a finales de 2019 se diera a conocer que los integrantes de OV7 estaban pasando por un momento ríspido entre ellos debido a presuntos malos manejos en las finanzas de la banda por parte de Ari Borovoy, quien además de ser parte de la banda pop desdes sus inicios, a últimas fechas también se había convertido en su manager con su empresa Bobo Producciones, la situación del grupo no volvió a ser la misma.

Y es que tras quedar fuera del 90′s Pop Tour, donde el grupo compuesto por Borovoy, Érika Zaba, Lidia Ávila, Óscar Schwebel, Kalimba y M’Balia Marichal, era el “plato fuerte”, la pandemia impidió que la banda creada en 1989 por la productora Julissa llevara a cabo su anunciada gira para celebrar sus 30 años.

No fue sino hasta 2022 cuando, entre rumores de que existen “dos bandos” rivales en la banda, OV7 pudo realizar la gira TREINTA para complacer a sus seguidores; misma que ha recorrido diversos escenarios de la República Mexicana y Estados Unidos, pero pese al éxito, diciembre de 2023 marcará el fin del grupo, por lo menos hasta un nuevo reencuentro.

Así lo confirmó Ari Borovoy recientemente en entrevista con María Luisa Valdés Doria para Multimedios: “Esta gira acaba en diciembre y bueno, habrá que ver qué sucede después, pero de momento, es esta gira de la que estamos hablando y sí termina en diciembre”, expresó el cantante y empresario, quien también habló de la cancelación de la bioserie sobre OV7 que estaba siendo planeada desde hace muchos meses atrás.

Tras reencontrarse en 2010, este 2023 la banda pop se separará por un tiempo (Foto: Instagram)

“Bueno, yo de la bioserie sé muy poco, la verdad es que yo nunca estuve involucrado, yo nunca tuve, nunca supe, como le he dicho muchas veces, nunca supe ni siquiera de qué se iba a tratar mi personaje. La semana antepasada Óscar mandó un mensaje al chat del grupo en el que yo estoy, donde dijo que la bioserie se había terminado y que los motivos estaban por demás decirlos”, compartió el famoso de 44 años.

“La verdad es que los desconozco, él (Óscar) es el que los debe de saber. No sé si los demás le preguntaron o no, pero yo como siempre fui un poco ajeno, tampoco te sabría decir cuáles fueron los motivos, habría que preguntárselo en todo caso a él, que él estaba como a la cabeza de los escritores de la bioserie”, explicó.

Sin embargo, el cantante de Vuela más alto confió en que “todo sucede por algo”, por lo que no se entristece por la cancelación del proyecto. “Yo siempre creo que por algo suceden las cosas, para bien o para mal por algo suceden, no quiero clavarme y hablar de este caso específicamente que encima de todo, no lo conozco, te mentiría cualquier cosa que te dijera. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros”.

Sobre este tema ya había hablado anteriormente el propio Óscar Schwebel, quien dijo que la bioserie quedó cancelada porque ninguna empresa estuvo interesada en producirla. Así lo compartió a principios de este mes de julio.

Según Óscar Schwebel, la serie de la banda "no le interesó" a ninguna plataforma (Foto: Instagram/@oficialov7)

“En un principio estábamos en una plataforma bastante grande, esa plataforma fue adquirida por unos nuevos dueños y como son las cosas, salimos de esa plataforma, y a la hora de ofrecer a bioserie a otra plataforma, simple y sencillamente no hubo interés”.

Asimismo, Óscar reveló que la casa productora con la que estaban trabajando inclusive había comenzado la preproducción de la serie, pues el proceso del casting para elegir qué actores los interpretarían ya se estaba llevando a cabo.

“Hubiera sido padrísimo contar la historia, incluso en la plataforma, en la plataforma en la que estábamos ya estaba el proceso del casting, imagínate”, compartió el músico.