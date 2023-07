Ex novio de Galilea Montijo la acusa de hacerle brujería; así reaccionó la conductora de ‘Hoy’

La famosa y el bailarín participaron en "Bailando por un sueño" (Fotos: Televisa/TVNotas)

Los señalamientos en contra de Galilea Montijo no terminan; luego de que televidentes la acusaran de haber conducido una gala de eliminación en La Casa de los Famosos en estado de ebriedad ahora un supuesto ex novio asegura que la presentadora de Televisa le hizo brujería durante mucho tiempo, provocando en su vida personal y profesional más de un terrible mal.

En una reciente edición de la revista TVNotas, Miguel Ángel Montfort, quien es un actor y modelo que no obtuvo gran fama en el pasado, le confesó al medio que no solo había sostenido un romance con la tapatía durante cerca de tres años, sino que después de su truene, ella había recurrido a la brujería para así bloquearle proyectos en televisión o apuestas en vivo, pues participó junto a Galilea Montijo en Bailando por un sueño y después trabajó en Solo para mujeres, de Sergio Mayer.

Sobre el rumor de que la famosa practica la santería, su aparente ex novio inició: “Sí, sabía que era santera, pero no pensé que fuera capaz de bloquearme el camino. Yo respetaba su religión. Pensé que utilizaba la santería para limpiar energías feas”, inició el poco conocido actor.

“Una ex me bloqueaba camino y supe que era Galilea Montijo”: Miguel Ángel Montfort

Según Miguel Ángel Montfort, estuvo con Galilea Montijo por tres años (Foto: Agencias México)

Durante la misma charla con el medio de los martes, el bailarín aseguró que tras darse cuenta que sus proyectos en solitario no prosperaron y todo lo que le daban se esfumaba, llegó a pensar que alguien podía estar tratando de sabotearlo, por lo que llegó con un profesional de la magia oscura.

“Me realizó una limpia. Mientras me canalizaba me hablaba de una exnovia, quien me bloqueaba caminos. Me la describió y mi sorpresa fue muy fuerte. Supe que era Galilea Montijo. Lo conocí en Monterrey por amigos y hace dos semanas lo busqué. Le dije que nada se me daba, ni en lo profesional ni en lo personal, y me citó en Guadalajara donde vive. Quiero aclarar que él no sabe nada de mi vida”, agregó.

Miguel Ángel Montfort aseguró haber estado con la tapatía después de su “truene” con Cuauhtémoc Blanco y antes de que formalizara con el Dr. Jorge Krasovsky. Motivo por el que durante dicho tiempo fue testigo de cómo practicaba su religión, aunque nunca la acompañó: “Ella iba sola con su gente de la santería. Yo no iba. Lo único que veía en ella eran collares y pulseras”, confesó.

Galilea Montijo derrocha elegancia y glamour en 'La Casa de los Famosos' con su jumpsuit exclusivo de LaQuan Smith (@galileamontijo)

“Jorge Clarividente me sacó de onda con todo lo que me dijo. ¡ Estoy sorprendido!, pero ya con este trabajo y los que faltan estaré mejor. Espero no tener esta energía negativa. Que se vaya la mala vibra. Por mi cuenta, trabajaré. Tengo algunos proyectos aquí en la CDMX”. Sin embargo, no perdió la oportunidad para lanzarle un mensaje a la conductora del matutino Hoy.

“Gali, te deseo mucho éxito, salud en tu vida. Si en algún momento te hice algo, y por esa razón me hiciste esto, no era mi intención. Te ofrezco una disculpa, pero no era para que me hicieras esto. No quiero tener gente negativa a mi alrededor, cada quien su vida”, concluyó.

Galilea Montijo bromeó ante señalamientos de brujería

Fue durante la mañana de este martes 11 de julio cuando la conductora tapatía lanzó un contundente comentario sarcástico sobre las acusaciones de brujería que su supuesta expareja hizo en su contra. Sin profundizar en detalles ni mencionar al hombre o revista de circulación nacional en cuestión, hizo referencia a las acusaciones durante un ritual espiritual.

La conductora negó la información (Hoy)

“Hágalo señora, hágalo señor también para el negocio. Yo cuando hago mis brujerías pongo una tacita de agüita alrededor (del plato con una vela)”, comentó desatando carcajadas en el foro.

“Ahora ya hasta bruja eres, mana. Lo que nos faltaba. ¿Qué te faltaba? ¿Ser bruja? pues bruja”, se burló Andrea Legarreta.

“Chamana”, agregó Galilea Montijo antes de despedir la sección.

“La vida te sigue decepcionando de la gente”: Galilea Montijo

Tras su reacción en Hoy, Galilea mantuvo un encuentro con los medios de comunicación a las afueras de Televisa y fue cuestionada nuevamente sobre los rumores de brujería. De forma más seria, la conductora de La Casa de los Famosos se mostró desilusionada de los señalamientos en su contra.

“Me saca mucho de onda estos comentarios, porque lo único que hice por él, si se acuerdan fue mi pareja en bailando por un sueño. De mi bolsa pagué el tratamiento de su hermano para que volviera a caminar, porque ese era su sueño”.

Galilea recordó que en aquel entonces dio de su propio dinero para ayudar al joven. Y dejó en claro que, si por eso iba a ser juzgada, no podía hacer nada más al respecto.

Galilea Montijo y el actor fueron pareja en el reality show, sin embargo, ella asegura que pagó de su bolsillo el sueño de su compañero (Foto: Televisa)

“De mi bolsa pagué el tratamiento en una clínica de Cuba, se fue su mamá, su hermano y logramos que volviera a caminar. Lo único que hice fue ayudarlo, si hoy ayudar a la gente se llama brujería... adelante”, puntualizó y agregó:

“Si no tiene chamba, con mucho gusto que me marque y lo ponemos a chambear. Fue un dinero que en ese momento tenía, estaba metidísima con su sueño, gracias a dios lo pude hacer. Parte de mi dinero que gané lo di”.

Finalmente, la presentadora de espectáculos dio un cierre contundente al tema y aseguró que seguirá apoyando a sus personas cercanas, pero que con otras se lo pensará un poco más.

“Lo único que te puedo decir hoy es que hay muchas veces que la vida te sigue decepcionando de la gente y si ayudar a la gente es brujería, bueno, que dios lo bendiga”, detalló.