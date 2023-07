Paul Stanley se convirtió en el primer hombre eliminado de La Casa de los Famosos

Paul Stanley fue el primer hombre expulsado de La casa de los famosos. (Foto: Instagram)

Paul Stanley se convirtió en el primer hombre expulsado de La Casa de Los Famosos México, pues este domingo 9 de julio el conductor perdió la competencia contra Emilio Osorio y Sergio Mayer.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Paul Stanley es el eliminado de esta noche

Mayer fue el primero en regresar con sus compañeros, mientras que Stanley y Emilio se enfrentaron solos en la sala de eliminación. Ambos ingresaron a la cabina que los conduciría hasta un vehículo para su salida o la puerta que los regresaría con su equipo. Antes de la media noche, Paul Stanley sorprendentemente salió para reencontrarse con su familia.

Tras su salida, el conductor se conectó brevemente a la Casa y les envió un mensaje a sus compañeros, invitándolos a que sean autónomos en sus futuras nominaciones y usen su voto para bien. “El p*nche traicionero no fui yo, papá. Que no se les olvide”, agregó.

Te puede interesar: Sergio Mayer y Paul Stanley protagonizan acalorada pelea por ‘culpa’ de Bárbara Torres | VIDEO

Durante su estadía dentro de La Casa de Los Famosos México Paul Stanley protagonizó diversos momentos que la audiencia del reality show no olvidará. Uno de ellos fue cuando se cumplieron 24 años desde el asesinato de su padre Paco Stanley, por lo que Paul recordó aquella triste época que marcó su vida y la profunda depresión que le dejó.

“Después de la muerte de mi papá comenzó desde luego la depresión. No lo entendía, no entendía el proceso de duelo. Yo tenía que ser fuerte por mi mamá. Pero al mismo tiempo tenía miedo de que salieran a la calle y ya no regresaran”, reveló Stanley.

(Vix/La Casa de los famosos)

Paco Stanley murió el 7 de junio de 1999; en ese entonces Paul tenía tan sólo 14 años, por lo que fue un acontecimiento sumamente duro que tuvo que enfrentar y que terminó provocándole ansiedad y depresión. “Ahí empieza a trabajar la mente y te sientes triste y no sabes por qué y lo dejas pasar, eso se convierte en ansiedad”, agregó el actor de 37 años.

Trayectoria de Paul Stanley

Paul Stanley Durruty comenzó su carrera en la actuación desde muy pequeño y realizó sus estudios profesionales en Televisa con Patricia Reyes Spíndola. Entre sus primeras obras destacan La trajinera del terror y Tribus urbanas.

Te puede interesar: Birria de Paul Stanley: ¿Dónde está y cuánto cuesta comer en su restaurante?

Su debut en teatro fue con la obra No puedo junto con Denisse Padilla “La Mapacha”, Lorena Enríquez y Claudia Cañedo. Su primera serie en televisión fue Central de abasto en 2008 y desde entonces los llamados para telenovelas no pararon. En 2009 llegó Camaleones, en 2010 Soy tu dueña, en el 2012 participó en Un refugio para el amor, en 2013 Porque el amor manda y en 2015 Amor de barrio.

Entre 2014 y 2015 fue uno de los copresentadores del programa Sábado gigante y actualmente se desempeña como conductor en el programa Amor-didas, en Hoy y ¡Cuéntamelo ya, al fin!

(Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

Paul Stanley es fruto de la relación entre el icónico presentador de Pácatelas con Mónica Durruty, una edecán. Ambos mantuvieron un noviazgo secreto cuando ella tenía 18 años, ya que Paco Stanley aún estaba casado con Patricia Pedroza, madre de sus hijos mayores.

Finalmente Mónica quedó embarazada y a pesar de que Stanley trató de terminar la relación y abandonar a su pequeño, la joven siguió adelante con su hijo. Por tal motivo, Paul no fue un hijo reconocido del conductor de televisión y no formaba parte de su familia oficialmente en público.

Pasaron bastantes años para que su padre lo aceptara, lo cual marcó la infancia de Paul. Fue en una entrevista con Yordi Rosado que el actor confesó que su existencia era un secreto para los hijos de Pacorro con Patricia Pedroza.

“Mis medios hermanos no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pe*o, porque yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una navidad que le marco, me contesta y le dijo ‘Hola, papá’ y ¡madres! Me cuelga”, recordó.

No obstante, Paul logró enfrentar a su padre en algún punto de su vida y le reclamó su rechazo por tanto tiempo. “Le escribo una carta, me acuerdo que puse ‘algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo pudiste haber aprovechado, pero te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde’ y a la semana matan a mi papá”, dijo en la charla con Yordi.