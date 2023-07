MasterChef Celebrity México: Cibernético fue eliminado del concurso y la chef Zahie Téllez rompió en llanto

El "Main Man" de la lucha libre mexicana abandonó la competencia. (Tv Azteca)

En el noveno programa de esta temporada de MasterChef Celebrity México, las y los famosos que llegaron al reto de eliminación se enfrentaron un difícil desafío de repostería, para lo cual recibieron la guía de la chef Linda Cherem, especialista en el rubro.

Al ser una prueba poco usual, todas y todos los concursantes tuvieron serias complicaciones y, en esta ocasión, Cibernético no logró superarlas, por lo que tuvo que abandonar el concurso.

El objetivo del reto era preparar un pastel de cuatro pisos, con relleno y cubierta de libre elección. Y pese a la asesoría de la chef Cherem y el resto del jurado, el luchador no logró terminarlo de la mejor manera.

La presentación de su postre tuvo notorias deficiencias en comparación con los que presentaron sus compañeros, pues no logró cubrirlo por completo y las orillas del bizcocho estaban quemadas.

Inicialmente, las y los seguidores del también conocido como “Main Man” de la lucha libre mexicana pensaron que había una oportunidad de que se salvara, pues la repostera experta reconoció su esfuerzo e incluso consideró que su platillo no estaba tan mal.

La chef Téllez decidió escupir el postre de Cibernético. (Tv Azteca)

Sin embargo, el instante de mayor tensión durante este desafío ocurrió cuando la chef Zahie Téllez se dispuso a probar el pastel de Cibernético, pues sin decir ninguna palabra, y después de mirarlo fijamente a los ojos, escupió el pedazo del postre que se había llevado a la boca.

El devastador gesto fue decisivo para la determinación del jurado, pues no hubo ninguna duda de quién sería el eliminado de la semana. Al anunciar la salida del deportista, todas las celebridades se mostraron consternadas, ya que se había convertido en uno de los participantes más queridos en la cocina.

Al despedir al luchador oriundo de Aguascalientes, la más conmovida fue la misma chef Téllez, ya que a lo largo de los capítulos fue una pieza importante para el crecimiento de Cibernético en el reality.

“Ni siquiera pude decirte qué me pareció tu platillo, me decepcionaste. Se me rompió el corazón, tenía todas mis esperanzas puestas en ti”, fueron las primeras palabras que exclamó la crítica tras anunciarse su expulsión.

La chef Téllez fue la más conmovida por la salida de Cibernético. (Tv Azteca)

Momentos más tarde, y mientras trataba de contener las lágrimas, Téllez lamentó que, aunque pudo ayudarle para rescatar su postre, eso no fue suficiente. “No pude rescatarte a ti y me pesa profundamente. De verdad que te quiero. Verte crecer para mí fue muy importante”, agregó antes de abrazarlo.

Cibernético abandonó la cocina más famosa de México entre abrazos y porras de sus compañeros. Finalmente, cuando salió del foro, la chef Téllez rompió en llanto.

Información en desarrollo...