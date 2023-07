¡Bienvenido al ‘nuevo Titanic’! Llega a México el crucero más grande del mundo

Icon of the Seas: El 'nuevo Titanic' llegará al Caribe mexicano en 2024 (Royal Caribbean International)

Los cruceros se han convertido en una opción turística emocionante, reservada para los más aventureros dispuestos a pasar días en alta mar. Sin embargo, el buque Icon of the Seas promete ofrecer una experiencia completamente diferente, siendo considerado como el “nuevo Titanic”.

Te puede interesar: Dónde y cómo hacerse la prueba de VIH gratis en Quintana Roo

A finales de junio, la compañía Royal Caribbean International anunció que su embarcación realizó con éxito su primer viaje de prueba por las aguas, y se espera que en 2024 haga una parada en el Caribe mexicano.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció con entusiasmo que su estado será el encargado de dar la bienvenida al crucero más grande del mundo.

Te puede interesar: ¡Adiós a los corridos tumbados! AMLO recomienda bailar con Raymix y su electrocumbia

A través de su perfil de Twitter, expresó:

“Recibir al crucero más grande del mundo significa más turismo y prosperidad compartida para nuestros destinos”. El Icon of the Seas destaca a simple vista por sus atracciones llamativas, diseñadas para complacer a todos los miembros de la familia.

El crucero Icon of the Seas: Una experiencia turística sin igual y comparada con el mítico Titanic (Royal Caribbean International)

Este barco, que se asemeja en popularidad al icónico Titanic, está destinado a brindar una experiencia inigualable a sus pasajeros. Con una amplia gama de entretenimiento y opciones gastronómicas de primer nivel, el Icon of the Seas busca cautivar a los viajeros y ofrecerles una estadía inolvidable en alta mar.

Te puede interesar: ¿Marcelo Ebrard es Team Wendy Guevara? Esto confesó la corcholata presidencial en un TikTok viral

Además de sus lujosas instalaciones, el barco cuenta con una gran variedad de atracciones para todas las edades.

Desde parques acuáticos y toboganes emocionantes hasta espectáculos teatrales de primer nivel y una amplia selección de restaurantes, el Icon of the Seas busca satisfacer los gustos y preferencias de todos sus huéspedes.

La noticia de la llegada de este gigante de los mares al Caribe mexicano ha generado gran expectativa entre los turistas y los residentes locales. La presencia de un barco de tal magnitud promete impulsar el turismo en la región y proporcionar una nueva fuente de prosperidad económica para Quintana Roo.

Royal Caribbean anuncia la llegada del Icon of the Seas: El barco que promete marcar un hito en el turismo de cruceros (Royal Caribbean International)

“Icon of the Seas: Descubriendo el barco más grande del mundo

Royal Caribbean International es reconocida por su impresionante flota de embarcaciones, y el Icon of the Seas no es la excepción.

Apodado como el “nuevo Titanic”, este barco ofrece a los pasajeros una experiencia única en alta mar con una amplia gama de comodidades y entretenimiento.

Desde toboganes acuáticos y piscinas hasta restaurantes de clase mundial y espectáculos en vivo, el Icon of the Seas ha sido diseñado para satisfacer los deseos de todos los viajeros.

Una de las características más destacadas de este barco es su oferta gastronómica. Con más de 20 restaurantes a bordo, los pasajeros pueden disfrutar de una variedad de opciones culinarias que van desde cocina japonesa e italiana hasta auténticos sabores mexicanos.

Quintana Roo se prepara para recibir al crucero más grande del mundo: Icon of the Seas (Royal Caribbean International)

Además, los bares y estancias de bar ofrecen una amplia selección de tragos y cócteles para satisfacer todos los gustos.

La diversión y el entretenimiento están garantizados en el Icon of the Seas. Los pasajeros pueden disfrutar de espectáculos en vivo en pistas de hielo, teatro y exposiciones de películas.

Para aquellos que buscan un ambiente más relajado, las cafeterías y el karaoke ofrecen momentos de diversión y convivencia. Además, el barco cuenta con áreas deportivas donde se puede practicar baloncesto y fútbol.

El Aquadome y el Absolute Zero son espacios destacados en el barco, ofreciendo a los pasajeros un espectáculo de mixología, música en vivo, una sala de videojuegos, cócteles artesanales y un salón arcade.

Icon of the Seas: El nuevo buque insignia de Royal Caribbean que desafía las expectativas turísticas (Royal Caribbean International)

Estas áreas son ideales para aquellos que buscan una experiencia llena de emoción y entretenimiento.

En cuanto al costo, el viaje en el crucero más grande del mundo tiene diferentes opciones y depende del paquete contratado.

El itinerario comienza en Miami, Florida, y puede incluir paradas turísticas en las Bahamas, así como en Cozumel y Puerto Costa Maya, Yucatán, en México. Según el sitio oficial, el costo por persona puede oscilar entre los 32,344 y 41,805 pesos, brindando a los pasajeros una experiencia inolvidable y llena de lujo a bordo.