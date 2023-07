¿Andrea Legarreta ya tiene galán? Así presume un ramo de rosas que recibió de un misterioso hombre

La conductora desató rumores de romance. (Instagram: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta sorprendió a sus 6.3 millones de seguidores de Instagram con una publicación que en cuestión de segundos desató rumores de romance por tratarse de un detalles muy especial. Se trató nada más ni nada menos que de un ramo de rosas rosas que la conductora de Hoy recibió en su casa por parte de un misterioso hombre.

Los usuarios de redes sociales no dejan pasar por desapercibido ni un detalle en las publicaciones de sus personalidades favoritas y en esta ocasión no fue la excepción, pues los fans de Andrea Legarreta comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la conductora se diera una nueva oportunidad en el amor luego tras separarse de Erik Rubín.

La foto se viralizó en redes sociales. (Instagram: @andrealegarreta)

Y es que la oriunda de la Ciudad de México se tomó una selfie con un arreglo florar que acababa de recibir no por parte del Timbiriche sino de un aparente amigo y la publicó en sus historias de Instagram a manera de agradecimiento.

“Gracias a mi adorado @jorsdup por mis hermosas flores!! Te quiero”, escribió la presentadora de televisión.

La postal se viralizó en redes sociales y dividió opiniones entre los internautas; algunos aseguraron que la también actriz ya comenzó un nuevo romance, mientras que otros aseguraron que el hombre en cuestión no es más que una persona cercana que quiso sorprenderla con un gesto, pues un recibir un ramo de rosas no necesariamente tiene una connotación romántica.

Se sabe que Jorge Durán es colombiano. (Instagram: @jorsdup)

El misterioso hombre en cuestión es Jorge Durán, un amigo de la conductora que constantemente publica fotografías juntos en su cuenta de Instagram. Gracias a la información disponible en su perfil se sabe que conoce a la presentadora de Hoy desde hace alrededor de 9 años.

“Lo mucho que te adoro y lo bonito que fue podernos dar ese abrazo que tanto necesitábamos y nos hacía falta! ¡Gracias siempre por todo tu amor! @andrealegarreta”, escribió Jorge en su último post.

“Te amo”, respondió la conductora con un emoji de corazón rojo.

La conductora mexicana conoce a Jorge Durán desde hace 9 años. (Instagram: @jorsdup)

Erik Rubín y Andrea Legarreta no planean firmar un divorcio pese a estar separados

Fue durante una emisión de Hoy donde Galilea Montijo aprovechó la visita promocional de Erik Rubín para cuestionarlo sobre su relación con Andrea Legarreta, pues se ha especulado mucho sobre el rumbo que tomarán luego de que anunciaron su rompimiento amoroso.

“La pregunta más sobada de los últimos meses, pero aquí no la hemos sobado, se las tengo que sobar, ¿Cómo se sienten trabajando juntos en este proyecto? Obviamente yo siempre he defendido esta parte de que hay mucha gente o público que no entienden cómo puede terminar un proyecto de pareja pero siguen siendo familia y amigos para toda la vida”, preguntó la conductora tapatía.

Erik Rubín y Andrea Legarreta compartirán créditos en "Vaselina". (@andrealegarreta)

Sin profundizar en detalles, el Timbiriche aseguró que entre sus planes no se encuentra comenzar un proceso legal de divorcio porque todavía hay esperanza de una reconciliación. Y es que la expareja tomó la decisión de vivir separados por recomendación de su terapeuta para probar otra manera de vivir, pero persiste su amor.

“Es que estamos en un proceso en el cual no hemos tomado realmente ninguna decisión (definitiva), estamos viendo precisamente hacia donde nos lleva esta dinámica de decir: ‘¿Qué pasaría si nos separamos?’, entonces tenemos una gran relación”, comentó Rubín.

“Esto nos ha ayudado, nos ha unido, nos ha llevado a valorar y estamos viviendo también un proceso que amamos, nos llena y nos nutre, que es la parte profesional, nuestras carreras. Entonces estamos compartiendo un momento profesional muy lindo”, agregó.