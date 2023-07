Andrea Chávez negó de nuevo viajar en avión de la Sedena con su familia: “Fue un servicio de taxi aéreo”

Andrea Chávez fue acusada de trasladar a su familia de la Ciudad de México a Ciudad Juárez en un avión de la Sedena, el pasado mes de enero. (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

Por medio de un video transmitido en sus redes sociales, la diputada morenista Andrea Chávez negó, de nuevo, haber usado un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas para trasladar a su familia a su primer informe de actividades, y aseguró que, en cambio, se trató de un taxi aéreo.

En su video, dijo que contaría “muy seriamente” lo ocurrido el 28 de enero pasado. Comenzó explicando que el pasado mes de diciembre, su abuelito don Efrén Chávez murió, y “mi abuelita Cristina decayó bastante en su salud”. Dijo que, por esto, una de sus tías llamada Adriana tomo, junto a sus hermanos, la decisión de llevarla a Guadalajara, Jalisco, en donde radica, para poder acompañarla y cuidarla.

“Para ellos, al igual que para mí, era muy importante que me acompañaran en uno de los momentos más importantes de de mi vida, pero también de mi vida profesional y política, como lo fue mi primer informe de labores legislativas”, señala Chávez.

Dijo que, por ello, su familia y ella decidieron utilizar un servicio de taxi aéreo, para poder llevar a su abuelita a su primer informe, que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, “porque ella no cuenta con condiciones, ni de movilidad, ni de salud para poder tomar un vuelo como todas y todos nosotros hacemos”.

Por medio de un video, Chávez negó las acusaciones en su contra

Acusó que la derecha está diciendo que un vuelo que salió de la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el vuelo en el que iba ella y su familia, algo que calificó como “una rotunda mentira”, pues, dijo, ni su tía ni su abuelita han estado en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo.

“Pero tiene explicación ese vuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿Qué pasa? El entonces secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández tuvo un evento de carácter oficial en representación del Gobierno Federal, ¿A qué evento nos referimos? Nos referimos al evento de la Primera Cumbre de Alcaldes Fronterizos, que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua”, señaló Chávez.

Continuó mencionando que el evento oficial no fue su informe, sino la primera cumbre de alcaldes fronterizos, que se llevó a cabo el 28 de enero de este año, y mostró impresiones de notas informativas del sito oficial del Gobierno Federal. También, mostró la supuesta orden del día de ese evento.

“Por eso es que él viajó, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, así es que otra mentira desmentida nuevamente con documento en mano”, dijo la diputada.

AMLO defendió a Andrea Chávez en conferencia de prensa mañanera

AMLO arremetió contra el periodista Raymundo Riva Palacio por mencionar a Chávez en una columna periodística. Foto: Cuartoscuro

La mañana del pasado viernes 7 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia de prensa mañanera, defendió a la diputada Andrea Chávez. López Obrador arremetió contra el periodista Raymundo Riva Palacio, quien nombró a Chávez dentro de una columna que fue publicada hace unos días. Anteriormente, la misma diputada calificó de “FakeNews” lo dicho por Riva Palacio en su texto, quien también señaló que posiblemente ella se encontraba fuera del país.

“Calumnia pero sin ningún recato. Hace poco.. hace dos días sacó un artículo, pero hay un párrafo en contra de una diputada, Andrea Chávez, y cada que escribe es en su contra, insultándola”, dijo AMLO en su mañanera.

También, López Obrador señaló que “¿Con qué autoridad moral? Él estuvo con Salinas de Gortari, les debería de dar vergüenza. Ah! Pero ahora resulta que son los paladines de la justicia, que actúen con apego a la absoluta libertad, pero que no calumnien y se apeguen a la verdad. Que respeten”, dijo el político tabasqueño.

Tras esto, la diputada morenista, quien es parte del equipo del aspirante a la candidatura presidencial por Morena Adán Augusto López, dedicó unas palabras al mandatario nacional por medio de sus redes sociales. “El Presidente López Obrador me ha regalado, desde que llegué a la Cámara de Diputados, su solidaridad y cariño en esos momentos en los que la mezquindad se ensañó conmigo. No me alcanzan las palabras para agradecer su lección permanente de generosidad ante las mentiras y calumnias de los conservadores”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.