“Cada que escribe es en su contra”, AMLO defendió a Andrea Chávez de un periodista y ella le agradece

Andrea Chávez, la polémica diputada de Morena (Infobae)

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió a la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrea Chávez Treviño, quien ha estado en el foco de las críticas en los últimos días por parte de un periodista, quien escribió unas líneas en su contra.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador arremetió contra el periodista Raymundo Riva Palacio, quien nombró a la morenista dentro de una columna que fue publicada hace un par de días. Incluso, ella rechazó la información y mencionó que se trataba de “fakenews” a lo que el comunicador le respondió e incluso aseguró que estaba fuera del país.

“Calumnia pero sin ningún recato. Hace poco.. hace dos días sacó un artículo, pero hay un párrafo en contra de una diputada, Andrea Chávez, y cada que escribe es en su contra, insultándola”, mencionó el mandatario en contra del periodista.

Andrea Chávez dedicó unas palabras al mandatario. (Foto: Tomada de Twitter)

Por ello, la diputada del partido guinda y quien labora como parte del equipo del candidato a la presidencia, Adán Augusto López, dedicó unas palabras a AMLO y aplaudió las muestras de cariño hacia ella.

“El Presidente López Obrador me ha regalado, desde que llegué a la Cámara de Diputados, su solidaridad y cariño en esos momentos en los que la mezquindad se ensañó conmigo. No me alcanzan las palabras para agradecer su lección permanente de generosidad ante las mentiras y calumnias de los conservadores”, escribió la joven a través de su cuenta de Twitter.

Por ello, el mandatario expresó que Riva Palacio fue parte del grupo de políticos que supuestamente llevaron al país al declive.

La joven es parte del equipo del actual candidato presidencial. (Foto: Cuartooscuro)

“¿Con qué autoridad moral? Él estuvo con Salinas de Gortari, les debería de dar vergüenza. Ah! Pero ahora resulta que son los paladines de la justicia, que actúen con apego a la absoluta libertad, pero que no calumnien y se apeguen a la verdad. Que respeten”, dijo el político tabasqueño.

La esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller también ha defendido a Chávez Treviño en otras ocasiones, pues recientemente hizo referencia a la cantidad de veces que el columnista ha hecho hacia su persona.

“Un día te platico cuántas columnas me han dedicado fantasiosos ‘periodistas’, muchos de los cuales -debo reconocer- tienen mucha capacidad novelística (género intriga), aunque hay otros que quizá padezcan un trastorno obsesivo, enfermizo. No pasa nada, sigue con tus cosas”, expresó también Müller como muestra de apoyo a la diputada.

De ese modo, el político tabasqueño insistió en que los comunicadores deberían apegarse más “a la verdad” y no “desdeñar el prestigio de las personas”.

Por su parte, AMLO se lanzó también está mañana en contra de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y abundó sobre el día en que ella llegó en bicicleta a su registro, pues en tono de burla enfatizó sobre esa acción y criticó al diario británico Financial Times (FT) por la publicación que hizo en favor de la aspirante.